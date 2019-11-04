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      Позор, Яременко, проститутки: украинский депутат приобрел мировую "славу", – обзор СМИ

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      Депутат Яременко попал в интимный скандал
      Депутат Яременко попал в интимный скандал / Коллаж 24 канала

      Украинский депутат Верховной Рады из президентской фракции "Слуга народа" переписывался в парламенте с проститутками – просто посреди рабочего дня и в стенах парламента. Говорится о Богдане Яременко, который также является председателем Комитета ВРУ по международным связям. Это заметили журналисты, опубликовали его переписку, и скандал мгновенно вышел не только за стены Рады, но и страны.

      И сколько бы Яременко не заявлял о провокации и неэтичности журналистов, ему пришлось извиниться. Доподлинно о последствиях для самого депутата еще не известно (как минимум заявление с желанием уйти с должности председателя парламентского комитета он вроде бы написал).

      Подробнее про интимный скандал с Яременко и проститутками: Все женщины нардепа Яременко

      Однако известно, что слава Богдана Яременко как дипломата во всем мире вышла на новый уровень. Об интимной переписке украинского политика Яременко с проститутками написали везде: и в США, и во Франции, Италии, Германии, в Сирии и Китае, в Перу и Бразилии.

      "Какой позор! Писать к проститутке на заседании парламента! Его зовут Богдан Яременко. Его должность – председатель зарубежного комитета", – REQnews, Индонезия (Южная Азия).

      Яременко

      "Украинский законодатель извинялся за смс, которые писал к проститутке в стенах парламента", – Newsweek, США (Северная Америка).

      Яременко

      "Партия украинского президента Зеленского попала в скандал, потому что один из ее законодателей общался с проституткой во время пленарного заседания", – Newage, Бангладеш (Юго-Восточная Азия).

      Яременко

      "Депутат "извинился" за чат с проституткой в парламенте", – BBC, Великобритания (Европа).

      Яременко

      "Украина: Депутат "спалился", общаясь с проституткой в парламенте", – Lexpress, Франция (Европа).

      Яременко

      "Украина – скандал: депутата застали в процессе поиска услуг проститутки в парламенте", – Benintimes, Бенин (Центральная Африка).

      Яременко

      "Скандал в Украине. Член президентской партии Богдан Яременко искал услуги проститутки на заседании парламента", – Francetvinfo, французская государственная служба новостей.

      Яременко

      "Журналисты поймали депутата, который болтал с проституткой на заседании парламента", – Vistazo, Испания (Европа).

      Яременко

      "Господина Богдана Яременко застал журналист, когда тот обменивался сообщениями с проститутками о цене и сексуальных услугах", – Baodatviet, Вьетнам (Азия).

      Яременко

      "Женатый мужчина и отец двоих детей, председатель Комиссии по вопросам внешних отношений Богдан Яременко пытался заказать проститутку в парламенте", – Afrikmag, Западная Африка.

      Яременко

      "Поймали на общении с проституткой. Этот депутат принадлежит к партии президента Владимира Зеленского", – Elcomercio, Перу (Южная Америка).

      Яременко

      "В украинском парламенте: политик общается с проституткой о тарифах", – Global News, США.

      Яроеменко

      "Украинский депутат общается в парламенте с проституткой: 100 долларов за час, 150 за два", – Die Welt, Германия (Европа).

      Яременко

      "Уважаемый представитель" во время заседания заказывал услуги проституток и размышлял, стоит ли платить за час или за два", – 100posto, Хорватия.

      Яременко

      "Репутация президентской партии Украины упала: депутат договорился о ценах с проституткой", – Helsingin Sanomat, Финляндия.

      Яременко

      "Секс за деньги искал Богдан Яременко, член украинского парламента от правящей партии "Слуга народа", – Novinky, Чехия.

      Яременко

      И это далеко не полный список публикаций, только наиболее иллюстративные из разных регионов мира.

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Медиа СМИ Скандал Секс-скандал Богдан Яременко
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