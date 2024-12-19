На заседании 19 декабря Верховная Рада со второй попытки проголосовала за исключение Юрия Бойко из комитета. Но это и другие решения вызвали в зале напряжение. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Народные депутаты поссорились в Верховной Раде

На заседании 19 декабря в Верховной Раде началась стычка между народными депутатами.

Как сообщила народный депутат партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, конфликт произошел между Петром Порошенко и нардепом от "Слуги народа" Богданом Яременко.

В Верховной Раде произошла стычка между депутатами / Видео из соцсетей

Однако Геращенко уточнила, что стычка началась не из-за решения об исключении Юрия Бойко из комитета, а из-за вопроса поставки помощи на фронт для украинских военных.

Во фракции "Слуга народа" этот инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, в среду, 18 декабря, Верховная Рада впервые рассмотрела исключение Юрия Бойко из комитета по правам человека. Решение не было принято из-за недостатка 9 голосов, хотя 217 депутатов поддержали предложение. Депутаты из партии "Слуга народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины" были среди тех, кто не поддержал отзыв.