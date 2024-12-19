Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Нардепы смогли отозвать Бойко из Комитета

На заседании 19 декабря Верховная Рада со второй попытки отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

За соответствующее решение уже проголосовали 258 народных избранников. В то же время днем ранее, 18 декабря, за отзыв Бойко голосовало лишь 217 нардепов.



Рада проголосовала за отзыв Бойко / Фото Ярослав Железняк

Железняк также обнародовал, как голосовали народные депутаты. Так, в "Слуге народа" за отзыв Бойко проголосовали 182 нардепа (18 декабря это решение поддерживали 166 депутатов). Увеличилось и тех, кто голосовал в "Европейской солидарности" – 24 голоса по сравнению с 17 голосами 18 декабря.

В "родной" для Бойко фракции "Платформа за жизнь и мир" и дальше голосовали против или просто не участвовали. Также больше голосов "за" отдала "Батькивщина", "Голос" и другие внефракционные депутаты.



Как голосовали за отзыв Бойко / Фото Ярослава Железняка



Как голосовали разные партии / Фото Ярослава Железняка

Напомним, что на заседании 18 декабря ВР не хватило 9 голосов, чтобы отозвать Бойко. Впоследствии в сети опубликовали поименный список и стало известно, как каждая из партий голосовала за отзыв.