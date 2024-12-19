Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Нардепи змогли відкликати Бойка з Комітету

На засіданні 19 грудня Верховна Рада з другої спроби відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

За відповідне рішення вже проголосували 258 народних обранців. Водночас днем раніше, 18 грудня, за відкликання Бойка голосувало лише 217 нардепів.

