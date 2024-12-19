На засіданні 19 грудня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за виключення Юрія Бойка з комітету. Але це та інші рішення викликали в залі напруження. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Народні депутати посварилися у Верховній Раді

На засіданні 19 грудня у Верховній Раді розпочалася сутичка між народними депутатами.

Як повідомила народна депутатка партії "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, конфлікт відбувся між Петром Порошенком та нардепом від "Слуги народу" Богданом Яременком.

У Верховній Раді сталася сутичка між депутатами / Відео із соцмереж

Проте Геращенко уточнила, що сутичка розпочалася не через рішення про виключення Юрія Бойка з комітету, а через питання постачання допомоги на фронт для українських військових.

У фракції "Слуга народу" цей інцидент наразі не прокоментували.

Нагадаємо, у середу, 18 грудня, Верховна Рада вперше розглянула виключення Юрія Бойка з комітету з прав людини. Рішення не було ухвалене через нестачу 9 голосів, хоча 217 депутатів підтримали пропозицію. Депутати з партії "Слуга народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини" були серед тих, хто не підтримав відкликання.