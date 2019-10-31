Всі жінки нардепа Яременка: журналісти опублікували ще одну порцію листувань

Листування з повіями нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка просто під час засідань парламенту мають системний характер. Перші такі інтимні переписки політика журналісти зафіксували ще у вересні, останні – датовані кінцем жовтня.

Замість того, щоб думати про закони, Яременко під час засідання Верховної Ради переписується з жінками і розглядає їхні фото на сайтах знайомств. За ці інциденти "слуга народу" вибачився з трибуни парламенту, проте водночас звинуватив журналістів в аморальній поведінці.

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Щодо змісту листувань нардепа, то видання "Букви" опублікувало нову переписку. Так, 29 жовтня Яременко погоджував зустріч з дівчиною найближчими днями.

Вітаю. Я не лише не передумав, але ще в суботу запропонував зустрітися і перейти для полегшення спілкування в вотсап або вайбер. Навіть телефон залишив. Зустрітися можемо завтра ввечері або в четвер…,

– написав нардеп.



Листування Богдана Яременка, в якому він домовляється про зустріч із дівчиною

Того ж дня у дівчини на ім’я Ельвіра Яременко поцікавився, якому алкоголю вона надає перевагу.

"Під настрій. Вино, віскі, шампанське", – відповіла дівчина.

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Листування Яременка з дівчиною про алкоголь

Під час одного з голосувань у парламенті Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім’я Аліна. Вона вказала у своїй анкеті переваги: секс, зустріч, побачення. При цьому зауважила, що її не цікавлять стосунки.



Листування Яременка з жінкою на ім'я Аліна

Водночас "слуга народу" спілкувався з дівчиною, яка в месенджері фейсбук була підписана як Анна Степаницька. Вона надіслала нардепу фотографію і похвалилася, що купила комбінезон.

Анна: Я ж комбез купила

Яременко: Непогано. Треба з тебе більше леді робити.

Анна: Я ж і так леді)))

Яременко: Потрібно і виглядати, як леді...

Проте ось це останнє повідомлення Яременко передумав писати і стер його.

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У листуванні з Яременком дівчина пише йому, що купила "комбез"



Яременко стер повідомлення, в якому писав дівчині, що "треба виглядати, як леді"

Дівчина на ім’я Анна Степаницька вже видалила профіль із соцмережі. Але на сайтах знайомств і кастингів для фільмів зареєстрована 20-річна дівчина з ідентичними іменем і прізвищем.

Ще одне листування Яременко вів з жінкою на ім’я Галина.

Галина: Парадне відкрите, підіймайся на 9 поверх, повертай наліво, 105 кв.

Галина (16 вересня): Привітик. Гарного, легкого тобі дня і три смайла поцілунку.

Яременко: Взаємно, сонечко.

Галина: Привіт. Я знову прошу тебе про допомогу. Я знаю, що, можливо, набридла тобі своїми проблемами. Але це мрія всього мого життя, будь ласка, допоможи. Ти знаєш, я живу на зйомній квартирі, є можливість мати свою квартиру. Мені треба $10 000, щоб у мене був дах над головою з дочкою, для мене це так важливо, я готова заради цього на все! На будь-які твої умови, будь ласка, допоможи мені.

Яременко: Галя, це значно вище моїх можливостей.



Листування Яременка з жінкою на ім'я Галина



Листування Яременка з жінкою на ім'я Галина



Листування Яременка з жінкою на ім'я Галина Листування Яременка з жінкою на ім'я Галина

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Що відомо про скандальні листування Яременка? ЗМІ опублікували фото низки інтимних листувань Яременка, які нардеп вів із повіями просто під час засідання парламенту. Зокрема, в одному з повідомлень політик цікавився, скільки коштують послуги повії, а в іншому – скільки грошей потрібно дівчині на місяць.



Реагуючи на публікацію своїх листувань у ЗМІ, Яременко почав переконувати, що вчинив свідому провокацію щодо журналістів, і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування". Та згодом нардеп видалив відповідний допис із фейсбука і попросив вибачення.



Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила планує покарати Яременка. Наразі є 3 варіанти: Яременко йде з посади голови комітету, йде з фракції, добровільно складе депутатський мандат. Тим часом Яременко продовжує вибачатися, паралельно з цим звинувачуючи у втручанні в особисте життя журналістів, які показали, чим займається народний обранець у робочий час.