21:04
31 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Всі жінки нардепа Яременка: журналісти опублікували ще одну порцію листувань

      8493 Читать новость на русском
      Нові інтимні листування Богдана Яременка опублікували в мережі
      Нові інтимні листування Богдана Яременка опублікували в мережі / hvylya.net

      Листування з повіями нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка просто під час засідань парламенту мають системний характер. Перші такі інтимні переписки політика журналісти зафіксували ще у вересні, останні – датовані кінцем жовтня.

      Замість того, щоб думати про закони, Яременко під час засідання Верховної Ради переписується з жінками і розглядає їхні фото на сайтах знайомств. За ці інциденти "слуга народу" вибачився з трибуни парламенту, проте водночас звинуватив журналістів в аморальній поведінці.

      Читайте також: Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу"

      Щодо змісту листувань нардепа, то видання "Букви" опублікувало нову переписку. Так, 29 жовтня Яременко погоджував зустріч з дівчиною найближчими днями.

      Вітаю. Я не лише не передумав, але ще в суботу запропонував зустрітися і перейти для полегшення спілкування в вотсап або вайбер. Навіть телефон залишив. Зустрітися можемо завтра ввечері або в четвер…,
      – написав нардеп.

      інтимне листування Богдан Яременко повії скандал фото
      Листування Богдана Яременка, в якому він домовляється про зустріч із дівчиною

      Того ж дня у дівчини на ім’я Ельвіра Яременко поцікавився, якому алкоголю вона надає перевагу.

      "Під настрій. Вино, віскі, шампанське", – відповіла дівчина.

      Читайте також: Яременка змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка" – фотодоказ

      листування Яременка фото повії соцмережі переписка Яременко Слуга народу
      Листування Яременка з дівчиною про алкоголь

      Під час одного з голосувань у парламенті Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім’я Аліна. Вона вказала у своїй анкеті переваги: секс, зустріч, побачення. При цьому зауважила, що її не цікавлять стосунки.

      листування Яременка повії фото скандал
      Листування Яременка з жінкою на ім'я Аліна

      Водночас "слуга народу" спілкувався з дівчиною, яка в месенджері фейсбук була підписана як Анна Степаницька. Вона надіслала нардепу фотографію і похвалилася, що купила комбінезон.

      Анна: Я ж комбез купила

      Яременко: Непогано. Треба з тебе більше леді робити.

      Анна: Я ж і так леді)))

      Яременко: Потрібно і виглядати, як леді...

      Проте ось це останнє повідомлення Яременко передумав писати і стер його.

      Читайте також: Раніше повію треба було по пейджеру викликати: реакція мережі на скандальне листування Яременка

      Богдан Яременко листування повії скандал фото переписок Яременко Слуга народу
      У листуванні з Яременком дівчина пише йому, що купила "комбез"

      Богдан яременко секс-скандал повії фото листування
      Яременко стер повідомлення, в якому писав дівчині, що "треба виглядати, як леді"

      Дівчина на ім’я Анна Степаницька вже видалила профіль із соцмережі. Але на сайтах знайомств і кастингів для фільмів зареєстрована 20-річна дівчина з ідентичними іменем і прізвищем.

      Ще одне листування Яременко вів з жінкою на ім’я Галина.

      Галина: Парадне відкрите, підіймайся на 9 поверх, повертай наліво, 105 кв.

      Галина (16 вересня): Привітик. Гарного, легкого тобі дня і три смайла поцілунку.

      Яременко: Взаємно, сонечко.

      Галина: Привіт. Я знову прошу тебе про допомогу. Я знаю, що, можливо, набридла тобі своїми проблемами. Але це мрія всього мого життя, будь ласка, допоможи. Ти знаєш, я живу на зйомній квартирі, є можливість мати свою квартиру. Мені треба $10 000, щоб у мене був дах над головою з дочкою, для мене це так важливо, я готова заради цього на все! На будь-які твої умови, будь ласка, допоможи мені.

      Яременко: Галя, це значно вище моїх можливостей.

      Богдан Яременко переписка фото листування повії скандал
      Листування Яременка з жінкою на ім'я Галина

      листування яременка фото
      Листування Яременка з жінкою на ім'я Галина

      листування Яременка фото скандал повії
      Листування Яременка з жінкою на ім'я Галина

      Читайте також: Секс-скандал з Яременком: у Раді збунтувалися депутатки

      Що відомо про скандальні листування Яременка? ЗМІ опублікували фото низки інтимних листувань Яременка, які нардеп вів із повіями просто під час засідання парламенту. Зокрема, в одному з повідомлень політик цікавився, скільки коштують послуги повії, а в іншому – скільки грошей потрібно дівчині на місяць.

      Реагуючи на публікацію своїх листувань у ЗМІ, Яременко почав переконувати, що вчинив свідому провокацію щодо журналістів, і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування". Та згодом нардеп видалив відповідний допис із фейсбука і попросив вибачення.

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила планує покарати Яременка. Наразі є 3 варіанти: Яременко йде з посади голови комітету, йде з фракції, добровільно складе депутатський мандат. Тим часом Яременко продовжує вибачатися, паралельно з цим звинувачуючи у втручанні в особисте життя журналістів, які показали, чим займається народний обранець у робочий час.

       

       

      blog_ava
      Конфіскація незаконного майна чиновників: Рада прийняла закон
      сьогодні
      11791
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Слуга народу Богдан Яременко Скандал Секс-скандал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      сьогодні , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 13
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      сьогодні , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 695
      Як грузинські банки "пережили" російську агресію, – експосол Катамадзе
      сьогодні , 20:01 Як грузинські банки "пережили" російську агресію, – експосол Катамадзе
      Ірина Поліщук 146
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      сьогодні , 18:40 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 8043
      Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні
      сьогодні , 18:00 Військова операція Туреччини в Сирії: про що вона говорить Україні
      Віталій Дейнега 883
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук