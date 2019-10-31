Інтимне листування Яременка: нардепа змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка" – фотодоказ

Схоже, вибачення за власну інтимну переписку нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко написав під тиском. Парламентар, що вляпався у скандал, відразу втрапив у ще один. Допоміг йому у цьому пранкер під ніком "Джокер".

У сесійній залі парламенту Яременко переписувався з повіями і запитував у них про вартість послуг. Листування сфотографували журналісти. Яременко переконував, що все зняте журналістами було заздалегідь продуманою провокацією. Проте за декілька годин змінив свою думку і…вибачився. І все це – не просто так, переконує "Страна". Вибаченням посприяло ще одне листування Яременка. Цього разу з пранкером, що представився генпрокурором Рябошапкою.

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Пранкер "Джокер" зізнався журналістам, що вже деякий час переписувався з Яременком під виглядом Руслана Рябошапки. Від його імені пранкер і порадив нардепу вибачитися перед фракцією та президентом.

"Тобі Давид (імовірно, Арахамія – 24 канал) сказав, що йдуть розмови, щоб виключити (тебе з партії – 24 канал)?" – запитав пранкер у Яременка.

Той відповів, що здогадується та виправдовується – "думав, що куток у парламенті, де я сиджу – захищений".

Одним словом, мудак я. Визнаю,

– додає Яременко.

У якийсь момент пранкер-"Рябошапка" радить нардепу написати допис у фейсбук із коротким вибаченням. Яременко пише, що так і зробив.

Скріншоти з переписки Яременка і пранкера – далі.









Переписка Яременка з пранкером, що представився Рябошапкою/ скріншот