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      Інтимне листування Яременка: нардепа змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка" – фотодоказ

      733 Читать новость на русском
      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / Факти

      Схоже, вибачення за власну інтимну переписку нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко написав під тиском. Парламентар, що вляпався у скандал, відразу втрапив у ще один. Допоміг йому у цьому пранкер під ніком "Джокер".

      У сесійній залі парламенту Яременко переписувався з повіями і запитував у них про вартість послуг. Листування сфотографували журналісти. Яременко переконував, що все зняте журналістами було заздалегідь продуманою провокацією. Проте за декілька годин змінив свою думку і…вибачився. І все це – не просто так, переконує "Страна". Вибаченням посприяло ще одне листування Яременка. Цього разу з пранкером, що представився генпрокурором Рябошапкою.

      Цікаво: Інтимне листування, епатажний одяг, рукоблудство: у які скандали потрапляли нові нардепи

      Пранкер "Джокер" зізнався журналістам, що вже деякий час переписувався з Яременком під виглядом Руслана Рябошапки. Від його імені пранкер і порадив нардепу вибачитися перед фракцією та президентом.

      "Тобі Давид (імовірно, Арахамія – 24 канал) сказав, що йдуть розмови, щоб виключити (тебе з партії – 24 канал)?" – запитав пранкер у Яременка.

      Той відповів, що здогадується та виправдовується – "думав, що куток у парламенті, де я сиджу – захищений".

      Одним словом, мудак я. Визнаю,
      – додає Яременко.

      У якийсь момент пранкер-"Рябошапка" радить нардепу написати допис у фейсбук із коротким вибаченням. Яременко пише, що так і зробив.

      Скріншоти з переписки Яременка і пранкера – далі.

      переписка Яременко
      переписка Яременко
      переписка Яременко
      переписка Яременко
      Переписка Яременка з пранкером, що представився Рябошапкою/ скріншот

      вибачення Яременка
      Вибачення Яременка у фейсбук
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Богдан Яременко Слуга народу Секс-скандал Скандал
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