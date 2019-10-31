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      Интимная переписка Яременко: нардепа заставил извиниться пранкер-"Рябошапка"– фотодоказательство

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / Факти

      Схоже, вибачення за власну інтимну переписку нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко написав під тиском. Парламентар, що вляпався у скандал, відразу втрапив у ще один. Допоміг йому у цьому пранкер під ніком "Джокер".

      В сессионном зале парламента Яременко переписывался с проститутками и спрашивал у них о стоимости услуг. Переписку сфотографировали журналисты. Яременко убеждал, что все снятое журналистами было заранее продуманной провокацией. Однако через несколько часов изменил свое мнение и...извинился. И все это – не просто так, убеждает "Страна". Извинениям поспособствовала еще одна переписка Яременко. На этот раз с пранкером, представившимся генпрокурором Рябошапкой.

       Интересно: Интимная переписка, эпатажная одежда, рукоблудие: в какие скандалы попадали новые нардепы

      Пранкер "Джокер" признался журналистам, что уже некоторое время переписывался с Яременко под видом Руслана Рябошапки. От его имени пранкер и посоветовал нардепу извиниться перед фракцией и президентом.

      "Тебе Давид (вероятно, Арахамия – 24 канал) сказал, что идут разговоры, чтобы исключить (тебя из партии – 24 канал)?"- спросил пранкер у Яременко.

      Тот ответил, что догадывается и оправдывается – "думал, что уголок в парламенте, где я сижу – защищен".

      Одним словом, мудак я. Признаю,
      – добавляет Яременко.

      В какой-то момент пранкер-"Рябошапка" советует нардепу написать сообщение в фейсбук с коротким извинением. Яременко пишет, что так и сделал.

      Скриншоты из переписки Яременко и пранкера – дальше.

      переписка Яременко
      переписка Яременко
      переписка Яременко
      переписка Яременко
      Переписка Яременко с пранкером, представившимся Рябошапкой / скриншот

      вибачення Яременка
      Извинение Яременко в фейсбук
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Скандал Секс-скандал Слуга народа Богдан Яременко
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