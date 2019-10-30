Интимная переписка, эпатажная одежда, рукоблудие: в какие скандалы попадали новые нардепы

Новые нардепы хвастаются количеством принятых законов – мол, работают производительнее предшественников. Однако, в зале заседаний успевают не только это. Кто же под куполом договаривался о сексе за деньги и чем еще в Раде занимаются новые лица – читайте далее.

"Слуга народа" Богдан Яременко в прошлом – дипломат. Накануне он прямо во время заседания парламента договаривался об условиях встречи с девушкой с сайта знакомств.

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Что известно об интимной переписке Богдана ЯременкоЖурналисты опубликовали фото переписки Яременко из сессионного зала парламента. Судя по снимкам, нардеп интересовался стоимостью услуг проститутки. Сам Яременко убеждал, что все снятое журналистами было заранее продуманной провокацией.



Впоследствии появилась еще одна порция фотографий переписок нардепа, где тот интересуется у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Заметим, что Яременко жена Виктория и 2 детей.





"Слуга народа" Богдан Яременко

Хотя Яременко заявил, что это была провокация для журналистов, в сети такое оправдание уже высмеяли. Депутаты нового созыва действительно до сих пор не научились прятать частные дела от пристальных объективов.

Так, ранее интимную переписку под куполом засветила еще одна "Слуга народа" Елена Криворучкина. В начале сентября в сеть попали фотографии ее переписки после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности.



"Слуга народа" Елена Криворучкина

Возлюбленный называл ее зеленой кнопочкой. А она отвечала:

Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься любовью с тобой день и ночь. Я на заседании Верховной Рады.

Тогда депутат заявила, что журналисты вмешиваются в ее личную жизнь, а право на интимную переписку она имеет, как и все люди.

Значительно искуснее свою переписку посреди рабочего дня прятал Илья Кива. Но в какой-то момент расслабился и все увидели, что он чатился с участницей конкурса красоты.

Что известно о "развлечениях" Кивы в Раде

Журналисты поймали нардепа за странными действиями в стенах парламента. Он неоднократно касался своих гениталий. Примечательно, что делал он это после того, как звонил женщине. Она была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса". Кива уже прокомментировал инцидент и заявил, что видео смонтировали, поэтому оно – фейковое.

А вот выходец из "Вечернего квартала" – "Юзик", он же нардеп Юрий Корявченков, раздавал в парламенте билеты на выступление "Квартала". Впоследствии он прокомментировал инцидент. Мол, билеты были бесплатными.

А на вопрос, зачем он принес их в парламент, он ответил: "Потому что вечером я не мог попасть во дворец "Украина", потому что было заседание. Я их сфотографировал, чтобы электронными билетами их отдали". Также добавил, что билеты давал лишь "приглашенным людям", и это якобы были не нардепы.



Скриншот с фейсбук-страницы Анастасии Приходько​

Одиозный нардеп Александр Дубинский в Раде эпатирует своей одеждой. Например, на одном из заседаний он выступал с трибуны парламента в футболке с надписью "Каких тебе еще, блдь, реформ не хватает?". А еще иногда путает зал заседаний с буфетом.

Ведь депутаты в Раде работают много, а потому уже никого и не удивишь распитием кофе и полдником. За кофе и неподобающее поведение Дмитрий Разумков уже неоднократно вычитывал коллег.