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      "Юзик" из "95 квартала" объяснил инцидент с раздачей билетов в Раде

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      Юрий Корявченков
      Юрий Корявченков / Андрей Гудзенко/ LIGA.net

      Украинский актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик"), которого поймали на раздаче билетов на шоу "95 квартала" в Верховной Раде, объяснил, что не делал этого.

      В комментарии "Радио Свобода" он сказал: "Это были приглашения".

       К слову: Скандал с "Кварталом", Гонтарева и хором Веревки: договаривался нардеп из "Слуги народа"

      По его словам, они были бесплатными. А на вопрос, зачем он принес их в парламент, он ответил: "Потому что вечером я не мог попасть во дворец "Украина", потому что было заседание. Я их сфотографировал, чтобы электронными билетами их отдали".

      Также добавил, что билеты давал лишь "приглашенным людям", и это якобы были не нардепы.

      Что известно об инциденте с билетами "95 квартала" в Раде?

      Первой о раздаче билетов на концерт "95 квартала" рассказала бывшая певица Анастасия Приходько. Она обнародовала фото, на которых можно увидеть, как Юрий Корявченков пересчитывает и раздает билеты своим коллегам. Такую же информацию опубликовал журналист телевизионного канала "UATV на русском" Евгений Агарков. По его словам, таких билетов была целая пачка и цена одного может составлять около 3500 гривен.

      юзік квитки вечірній кварталСкриншот с фейсбук-страницы Анастасии Приходько

      Что известно о Юрии Корявченкове?
      Заместитель председателя депутатской фракции партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также председатель подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства. Ранее был административным директором студии "95 квартал" и одним из главных актеров шоу под псевдонимом "Юзик", но в 2019 году покинул команду. В Раду попал как мажоритарщик от "Слуги народа", одержав победу на 33 округе в Днепропетровской области.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Курьезные новости Верховная Рада Слуга народа Квартал 95
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