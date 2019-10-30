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      "Юзік" з "95 кварталу" пояснив інцидент з роздаванням квитків у Раді

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      Юрій Корявченков
      Юрій Корявченков / Радіо свобода

      Український актор та комік Юрій Корявченков ("Юзік"), якого зловили на роздаванні квитків на шоу "95 кварталу" у Верховній Раді, пояснив, що не робив цього.

      У коментарі "Радіо Свобода" він сказав: "Це були запрошення".

      До слова: Скандал із "Кварталом", Гонтаревою та хором Вєрьовки: домовлявся нардеп зі "Слуги народу"

      За його словами, вони були безкоштовними. А на запитання, навіщо він приніс їх до парламенту, він відповів: "Тому що ввечері я не міг потрапити до палацу "Україна", бо було засідання. Я їх сфотографував, щоб електронними білетами їх віддали".

      Також додав, що квитки давав лише "запрошеним людям", і це нібито були не нардепи.

      Що відомо про інцидент з квитками "95 кварталу" у Раді? 

      Першою про роздавання квитків на концерт "95 кварталу" розповіла колишня співачка Анастасія Приходько. Вона оприлюднила фото, на яких можна побачити, як Юрій Корявченков перелічує та роздає квитки своїм колегам. Таку ж інформацію опублікував журналіст телевізійного каналу "UATV на русском" Євген Агарков. За його словами, таких квитків була ціла пачка і ціна одного може складати близько 3500 гривень.

      юзік квитки вечірній квартал
      Скріншот з фейсбук-сторінки Анастасії Приходько

      Що відомо про Юрія Корявченкова?Заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу", членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, а також головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства. Раніше був адміністративним директором студії "95 квартал" та одним з головних акторів шоу під псевдонімом "Юзік", але у 2019 році покинув команду. До Ради потрапив як мажоритарник від "Слуги народу", отримавши перемогу на 33 окрузі у Дніпропетровській області.

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      сьогодні
      2896
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Квартал 95 Слуга народу Верховна Рада Курйозні новини
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