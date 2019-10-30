Інтимне листування, епатажний одяг, рукоблудство: у які скандали потрапляли нові нардепи

Нові нардепи вихваляються кількістю ухвалених законів – мовляв, працюють продуктивніше за попередників. Однак, у залі засідань встигають не лише це. Хто ж під куполом домовлявся про секс за гроші та чим ще в Раді займаються нові обличчя – читайте далі.

"Слуга народу" Богдан Яременко в минулому – дипломат. Напередодні він просто під час засідання парламенту домовлявся про умови зустріч з дівчиною із сайту знайомств.

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Що відомо про інтимне листування Богдана ЯременкаЖурналісти опублікували фото листування Яременка із сесійної зали парламенту. Судячи зі знімків, нардеп цікавився вартістю послуг повії. Сам Яременко переконував, що все зняте журналістами було заздалегідь продуманою провокацією.



Згодом з'явилася ще одна порція фотознімків листувань нардепа, де той цікавиться у 20-річної дівчини, скільки грошей їй потрібно на місяць. Зауважимо, що Яременко має дружину Вікторію та 2 дітей.





"Слуга народу" Богдан Яременко

Хоча Яременко заявив, що це була провокація для журналістів, в мережі таке виправдання уже висміяли. Депутати нового скликання дійсно досі не навчилися ховати приватні справи від пильних об'єктивів.

Так, раніше інтимне листування під куполом засвітила ще одна "Слуга народу" Олена Криворучкіна. На початку вересня в мережу потрапити фотографії її переписки після ухвалення закону про скасування депутатської недоторканності.



"Слуга народу" Олена Криворучкіна

Коханий називав її зеленою кнопочкою. А вона відповідала:

Недоторканність зняли. Тепер хочу кохатися з тобою день і ніч. Я на засіданні Верховної Ради.

Тоді депутатка заявила, що журналісти втручаються в її особисте життя, а право на інтимне листування вона має, як і всі люди.

Значно майстерніше своє листування посеред робочого дня переховував Ілля Кива. Але в якийсь момент розслабився і всі побачили, що він чатився з учасницею конкурсу краси.

Що відомо про "розваги" Киви у Раді Журналісти спіймали нардепа за дивними діями в стінах парламенту. Він неодноразово торкався своїх геніталій. Примітно, що робив він це після того, як телефонував жінці. Та була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси Одеса". Кива вже прокоментував інцидент і заявив, що відео змонтували, тому воно – фейкове.

А от вихідець з вечірнього кварталу – "Юзік", він же нардеп Юрій Корявченков, роздавав у парламенті квитки на виступ "Кварталу". Згодом він прокоментував інцидент. Мовляв, квитки були безкоштовними.

А на запитання, навіщо він приніс їх до парламенту, він відповів: "Тому що ввечері я не міг потрапити до палацу "Україна", бо було засідання. Я їх сфотографував, щоб електронними білетами їх віддали". Також додав, що квитки давав лише "запрошеним людям", і це нібито були не нардепи.



Скріншот з фейсбук-сторінки Анастасії Приходько​

Одіозний нардеп Олександр Дубінський в Раді епатує своїм одягом. Наприклад, на одному зі засідань він виступав з трибуни парламенту в футболці з написом "Яких тобі ще, блдь, реформ не вистачає?". А ще іноді плутає залу засідань із буфетом.

Адже депутати в Раді працюють багато, а тому вже нікого й не здивуєш кавуванням та підвечірком. За кавування та неналежну поведінку Дмитро Разумков уже неодноразово вичитував колег.