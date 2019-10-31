"Слуга народу" покарає Яременка за секс-скандал: деталі

"Слуга народу" розглядає 3 варіанти вирішення скандалу навколо голови комітету із закордонних справ Богдана Яременка. Рішення ухвалить фракція на своїх зборах.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що він особисто нічого не може вирішувати, пише "Інтерфакс-Україна".

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Потрібно надати слово самому Яременку, щоб він пояснив свою позицію,

– вважає Арахамія.

Він зазначив, що не потрібно перебільшувати скандал із листуванням Яременка і говорити про якусь шкоду для міжнародного іміджу України.

Водночас Арахамія назвав три можливих варіанти розвитку подій:

перший шлях – це пан Яременко йде з посади голови комітету;

другий шлях, більш строгий: пан Яременко йде з фракції;

третій шлях, зовсім строгий: пан Яременко добровільно складе депутатський мандат.

Це три потенційних рішення, не може бути варіанту: "А давайте зробимо вигляд, що нічого не сталося?". Так бути не може,

– переконаний Арахамія.

Який шлях підтримує Арахамія?

За його словами, він особисто підтримує варіант зі звільненням Яременка з посади голови комітету у закордонних справах, оскільки це була його особиста переписка і в ній не було політичного підґрунтя.

Політик зауважив, що фракція може зібратися вже цієї п'ятниці ввечері й вирішити питання щодо Яременка.

Зверніть увагу: Ще одне інтимне листування Яременка злили у мережу: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?"

Що відомо про інтимне листування Богдана Яременка?Журналісти опублікували фото листування Яременка з сесійної зали парламенту. Судячи зі знімків, нардеп цікавився вартістю послуг повії. Сам Яременко переконував, що все зняте журналістами було заздалегідь продуманою провокацією.



Згодом з'явилася ще одна порція фотознімків листувань нардепа, де той цікавиться у 20-річної дівчини, скільки грошей їй потрібно на місяць. Зауважимо, що Яременко має дружину Вікторію та 2 дітей.



Через декілька годин допис про провокацію Яременко видалив та вибачився на фейсбук-сторінці за свою поведінку перед фракцією, Зеленським і сім’єю.