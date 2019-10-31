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      "Слуга народа" накажет Яременко за секс-скандал: детали

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      "Слуга народа" рассматривает 3 варианта наказания для Яременко
      "Слуга народа" рассматривает 3 варианта наказания для Яременко / Фото с фейсбука Богдана Яременко

      "Слуга народа" рассматривает 3 варианта решения скандала вокруг председателя комитета по иностранным делам Богдана Яременко. Решение примет фракция на своем собрании.

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что он лично ничего не может решать, пишет "Интерфакс-Украина".

      К теме: Интимная переписка Яременко: нардепа заставил извиниться пранкер-"Рябошапка" – фотодоказательство

      Нужно предоставить слово самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию,
      – считает Арахамия.

      Он отметил, что не нужно преувеличивать скандал с перепиской Яременко и говорить о каком-то вреде для международного имиджа Украины.

      В то же время Арахамия назвал три возможных варианта развития событий:

      • первый путь – это господин Яременко уходит с поста председателя комитета;
      • второй путь, более строгий: господин Яременко идет из фракции;
      • третий путь, совсем строгий: господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат.

      Это три потенциальных решения, не может быть варианта: "А давайте сделаем вид, что ничего не случилось?". Так быть не может,
      – убежден Арахамия.

      Какой путь поддерживает Арахамия?

      По его словам, он лично поддерживает вариант с увольнением Яременко с должности председателя комитета по иностранным делам, поскольку это была его личная переписка и в ней не было политической подоплеки.

      Политик отметил, что фракция может собраться уже в эту пятницу вечером и решить вопрос о Яременко.

      Обратите внимание: Еще одну интимную переписку Яременко слили в сеть: "Сколько тебе денег нужно в месяц?"

      Что известно об интимной переписке Богдана Яременко?Журналисты опубликовали фото переписки Яременко из сессионного зала парламента. Судя по снимкам, нардеп интересовался стоимостью услуг проститутки. Сам Яременко убеждал, что все снятое журналистами было заранее продуманной провокацией.

      Впоследствии появилась еще одна порция фотографий переписки нардепа, где тот интересуется у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Заметим, что у Яременко есть жена Виктория и 2 детей.

      Через несколько часов сообщение о провокации Яременко удалил и извинился на фейсбук-странице за свое поведение перед фракцией, Зеленским и семьей.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Скандал Давид Арахамия Секс-скандал Богдан Яременко
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