"Слуга народа" накажет Яременко за секс-скандал: детали

"Слуга народа" рассматривает 3 варианта решения скандала вокруг председателя комитета по иностранным делам Богдана Яременко. Решение примет фракция на своем собрании.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что он лично ничего не может решать, пишет "Интерфакс-Украина".

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Нужно предоставить слово самому Яременко, чтобы он объяснил свою позицию,

– считает Арахамия.

Он отметил, что не нужно преувеличивать скандал с перепиской Яременко и говорить о каком-то вреде для международного имиджа Украины.

В то же время Арахамия назвал три возможных варианта развития событий:

первый путь – это господин Яременко уходит с поста председателя комитета;

второй путь, более строгий: господин Яременко идет из фракции;

третий путь, совсем строгий: господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат.

Это три потенциальных решения, не может быть варианта: "А давайте сделаем вид, что ничего не случилось?". Так быть не может,

– убежден Арахамия.

Какой путь поддерживает Арахамия?

По его словам, он лично поддерживает вариант с увольнением Яременко с должности председателя комитета по иностранным делам, поскольку это была его личная переписка и в ней не было политической подоплеки.

Политик отметил, что фракция может собраться уже в эту пятницу вечером и решить вопрос о Яременко.

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Что известно об интимной переписке Богдана Яременко?Журналисты опубликовали фото переписки Яременко из сессионного зала парламента. Судя по снимкам, нардеп интересовался стоимостью услуг проститутки. Сам Яременко убеждал, что все снятое журналистами было заранее продуманной провокацией.



Впоследствии появилась еще одна порция фотографий переписки нардепа, где тот интересуется у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Заметим, что у Яременко есть жена Виктория и 2 детей.



Через несколько часов сообщение о провокации Яременко удалил и извинился на фейсбук-странице за свое поведение перед фракцией, Зеленским и семьей.