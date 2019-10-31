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      Секс-скандал з Яременком: у Раді збунтувалися депутатки

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / 24 канал

      Група депутаток Верховної Ради має намір ініціювати процедуру відставки представника "Слуги народу" Богдана Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики. Такий крок вони пояснюють секс-скандалом, який виник навколо народного обранця – публікацією його особистою переписки з повією.

      Депутатка від "Опоплатформи" Антоніна Славицька з трибуни парламенту назвала поведінку Яременка "непрофесійною та ганебною", а також такою, що не личить керівникові парламентського комітету закордонних справ.

      Радимо ознайомитися! Інтимне листування, епатажний одяг, рукоблудство: у які скандали потрапляли нові нардепи

      "Обурення викликає не поведінка чоловіка, а низка брехні, яка посипалася, та виправдання такої поведінки. Я вважаю, що керівник комітету закордонних справах повинен уособлювати дипломатію та представляти нас на міжнародній арені", – наголосила вона.

      Також парламентарка розповіла, вони разом із колегами ініціюватимуть питання про відставку Яременка. За її словами, в комітеті закордонних справ є багато гідних жінок, готових зайняти посаду голови.

      Додамо, що Славицьку вже публічно підтримала представниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

      Ми хочемо підтримати виступи попередніх колег, що "слуги" передусім повинні думати про міжнародну репутацію України, а не коли очільник профільного комітету підіграє певним найгіршим міфам про Україну про те, що тут за сто доларів можна купити жінку. Це повна ганьба і нам також здається, що голова комітету повинен подати у відставку,
      – заявила вона з трибуни Ради. 

      Що відомо про скандальну секс-переписку Яременка та чому виник скандал

      Низка ЗМІ розповсюдила фото інтимної переписки "слуги народу" Богдана Яременка. На кадрах нардеп переписувався з повією прямо під час засідання Верховної Ради.

      Згодом Яременко заявив, що вчинив свідому провокацію і дозволив сфотографувати сфабриковане "листування". Проте за кілька хвилин він видалив допис з такими словами та попросив вибачення перед усіма, «кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції та президента».

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що політсила за таке інтимне листування має намір покарати Яременка. Наразі є три можливих варіанти розвитку подій:

      • перший шлях – це пан Яременко йде з посади голови комітету;
      • другий шлях, більш суворий – пан Яременко йде з фракції;
      • третій шлях, найбільш суворий – пан Яременко добровільно складе депутатський мандат.

      Цікаво! Ще одне інтимне листування Яременка злили у мережу: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?"

      Водночас Арахамія підкреслив, що спершу слід надати Яременку слово, аби він пояснив свою позицію.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Богдан Яременко Опозиційна платформа – За життя Ірина Геращенко Європейська солідарність
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