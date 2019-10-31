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      Секс-скандал с Яременко: в Раде взбунтовались депутатки

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      Богдан Яременко
      Богдан Яременко / 24 канал

      Группа депутаток Верховной Рады намерена инициировать процедуру отставки представителя "Слуги народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики. Такой шаг они объясняют секс-скандалом, который возник вокруг народного избранника, – публикацией его личной переписки с проституткой.

      Депутат от "Опоплатформы" Антонина Славицкая с трибуны парламента назвала поведение Яременко "непрофессиональным и позорным", а также таким, что не подобает руководителю парламентского комитета по иностранным делам.

      Советуем ознакомиться! Интимная переписка, эпатажная одежда, рукоблудство: в какие скандалы попадали новые нардепы

      "Возмущение вызывает не поведение человека, а ряд лжи, которая посыпалась, и оправдание такого поведения. Я считаю, что руководитель комитета по иностранным делам должен олицетворять дипломатию и представлять нас на международной арене", – подчеркнула она.

      Также парламентерка рассказала, они вместе с коллегами будет инициировать вопрос об отставке Яременко. По ее словам, в комитете по иностранным делам много достойных женщин, готовых занять пост председателя.

      Добавим, что Славицкую уже публично поддержала представитель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

      Мы хотим поддержать выступления предыдущих коллег, что "слуги" прежде всего должны думать о международной репутации Украины, а не когда глава профильного комитета подыгрывает определенным худшим мифам об Украине о том, что здесь за сто долларов можно купить женщину. Это полный позор и нам также кажется, что председатель комитета должен подать в отставку,
      – заявила она с трибуны Рады. 

      Что известно о скандальной секс-переписке Яременко и почему возник скандал

      Ряд СМИ распространил фото интимной переписки "слуги народа" Богдана Яременко. На кадрах нардеп переписывался с проституткой прямо во время заседания Верховной Рады.

      Впоследствии Яременко заявил, что совершил сознательную провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Однако через несколько минут он удалил сообщение с такими словами и извинился перед всеми, «кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента».

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила за такое интимную переписку намерена наказать Яременко. Сейчас есть три возможных варианта развития событий:

      • первый путь – это господин Яременко уходит с поста председателя комитета;
      • второй путь, более строгий, – господин Яременко уходит из фракции;
      • третий путь, наиболее строгий, – господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат.

      Интересно! Еще одну интимную переписку Яременко слили в сеть: "Сколько тебе денег нужно в месяц?"

      В то же время Арахамия подчеркнул, что сначала следует предоставить Яременко слово, чтобы он объяснил свою позицию.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Слуга народа Богдан Яременко Ирина Геращенко Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность
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