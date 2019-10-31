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      Богдан Яременко втрапив у секс-скандал: що відомо про нардепа від "Слуги народу"

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      Богдан Яременко - біографія депутата Слуги народу, дружина, сім'я
      Богдан Яременко / РБК Україна

      Народний обранець від "Слуги народу" Богдан Яременко у парламенті переписувався з повією. Зокрема, він запитував у дівчини про вартість таких послуг. Скандальне листування зафіксували журналісти. Тепер у рідній фракції парламентаря думають, як його покарати. Хто такий Богдан Яременко: цікаві факти з біографії нардепа – далі.

      Біографія Богдана Яременка

      Богдан Яременко народився 25 вересня 1971 року у Києві. Його батько – Василь Васильович – професор філології у Київському національному університеті імені Шевченка. Мати – Світлана Михайлівна – вчителька української мови і літератури.

      Головне: Хотів спровокувати журналістів, – Яременко про інтимну переписку з повією у Раді: фото

      Кар’єра дипломата

      У 1993 році він закінчив філологічний факультет Київського національного університету імені Шевченка. У тому ж році він починає працювати у Департаменті інформації МЗС України.

      З 1995 по 1999-ий Яременко – консул Генерального консульства України в Нью-Йорку.

      З 2000 по 2003-ій він обіймає посаду радника, начальника відділу США та Канади, а також – директора Четвертого територіального департаменту МЗС України.

      З 2006 по 2008-ий Богдан Яременко – генконсул України в Единбурзі.

      У червні 2010-го року тодішній президент Янукович призначив Яременка генеральним консулом України в Стамбулі.

      У 2013 році він різко розкритикував побиття "Беркутом" активістів Євромайдану, за що був відкликаний до України та звільнений з МЗС.

      З січня 2014-го року Яременко – голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ".

      Яременко
      Яременко на початку своєї дипломатичної кар'єри

      Яременко – надзвичайний та повноважний посланник 1 класу.

      В політиці

      З 2017 до 2019 року був членом партії "УКРОП" та головою її Київської міської партійної організації. Займався у партії міжнародним напрямком.

      Актуально: Інтимне листування Яременка: нардепа змусив вибачитися пранкер-"Рябошапка" – фотодоказ

      На парламентських виборах 2019-го року проходить до Ради по виборчому округу №215 від пропрезидентської партії "Слуга народу". У Раді очолив комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

      Погляди

      Брав участь у студентській "Революції на граніті" 1990 року і активну участь в Революції Гідності.

      Знайомий з Ігорем Коломойським. Загалом негативно ставиться до впливу олігархів на українську політику, але вірить, що Коломойський, як один із спонсорів партії "Слуга народу", цікавиться саме зміною системи, а не власними інтересами.

      Яременко виступає:

      • за створення національної кримськотатарської автономії;
      • за блокаду торгівлі з Донбасом;
      • проти створення вільної економічної зони в Криму;
      • вважає, що потрібно готуватися до приходу до влади в Росії тих, хто набагато жорсткіше і гірше Путіна.

      Сім’я і діти

      Яременко одружений, має двох дітей. З дружиною Вікторією Петрівною познайомився у 1993 році, коли почав працювати в МЗС. Вона – вчителька англійської мови, в МЗС працювала секретарем першого заступника міністра закордонних справ.

      Богдан Яременко з дружиною
      Богдан Яременко з дружиною Вікторією

      Дивіться також: "Слуга народу" покарає Яременка за секс-скандал: деталі

      Через 2 роки пара одружилася. У 1999 році в сім’ї Яременків народилася донька Ярослава. Вона з’явилась на світ у Нью-Йорку. Син Василь теж народився за кордоном, в Единбурзі, в 2007 році.

      Яременко
      Сім'я Яременків

      Скандал із Яременком

      Читайте також: Секс-скандал з Яременком: у Раді збунтувалися депутатки

      Журналісти 30 жовтня сфотографували інтимне листування Яременка у стінах парламенту. Спочатку політик спілкувався з повією, а потім – запитував у 20-річної дівчини, скільки грошей їй потрібно за місяць. Оприлюднену інформацію він прокоментував у фейсбуці. Так, спочатку назвав її фейком і провокацією. Потім дипломат цей допис видалив та написав вибачення. Прощення Яременко просив і в сім’ї, і в фракції, і в президента.


      Богдан Яременко з дружиною і сином

      Ймовірно, вибачитися він вирішив після ще одного скандального листування. Цього разу – з пранкером, який представився генпрокурором Русланом Рябошапкою.

      У "Слузі народу" поки думають, як покарати Яременка. Його можуть позбавити головування в парламентському комітеті з питань зовнішньої політики, виключити з фракції або ж взагалі позбавити мандата.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Богдан Яременко Скандал Секс-скандал
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