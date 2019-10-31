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      Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа"

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      Богдан Яременко - биография депутата Слуги народа, жена, дети
      Богдан Яременко / РБК Украина

      Народный избранник от "Слуги народа" Богдан Яременко в парламенте переписывался с проституткой. В частности, он спрашивал у девушки о стоимости таких услуг. Скандальную переписку зафиксировали журналисты. Теперь в родной фракции парламентария думают, как его наказать. Кто такой Богдан Яременко: интересные факты из биографии нардепа – далее.

      Биография Богдана Яременко

      Богдан Яременко родился 25 сентября 1971 года в Киеве. Его отец – Василий Васильевич – профессор филологии в Киевском национальном университете имени Шевченко. Мать – Светлана Михайловна – учительница украинского языка и литературы.

      Главное: Хотел спровоцировать журналистов, – Яременко об интимной переписке с проституткой в Раде: фото

      Карьера дипломата

      В 1993 году он окончил филологический факультет Киевского национального университета имени Шевченко. В том же году он начинает работать в Департаменте информации МИД Украины.

      С 1995 по 1999-й Яременко – консул Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

      С 2000 по 2003-й он занимает должность советника, начальника отдела США и Канады, а также – директора Четвертого территориального департамента МИД Украины.

      С 2006 по 2008-й Богдан Яременко – генконсул Украины в Эдинбурге.

      В июне 2010 года тогдашний президент Янукович назначил Яременко генеральным консулом Украины в Стамбуле.

      В 2013 году он резко раскритиковал избиения "Беркутом" активистов Евромайдана, за что был отозван в Украину и уволен из МИД.

      С января 2014-го года Яременко – председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел".

      Яременко
      Яременко в начале своей дипломатической карьеры

      Яременко – чрезвычайный и полномочный посол 1 класса.

      В политике

      С 2017 до 2019 года был членом партии "УКРОП" и председателем ее Киевской городской партийной организации. Занимался в партии международным направлением.

      Актуально: Интимная переписка Яременко: нардепа заставил извиниться пранкер-"Рябошапка": фотодоказательство

      На парламентских выборах 2019-го года проходит в Раду по избирательному округу №215 от пропрезидентской партии "Слуга народа". В Раде возглавил комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

      Взгляды

      Принимал участие в студенческой "революции на граните" 1990 года и активное учавствовал в Революции Достоинства.

      Знаком с Игорем Коломойским. В целом негативно относится к влиянию олигархов на украинскую политику, но верит, что Коломойский, как один из спонсоров партии "Слуга народа", интересуется именно изменением системы, а не собственными интересами.

      Яременко выступает:

      • за создание национальной крымскотатарской автономии;
      • за блокаду торговли с Донбассом;
      • против создания свободной экономической зоны в Крыму;
      • считает, что нужно готовиться к приходу к власти в России тех, кто гораздо жестче и хуже Путина.

      Семья и дети

      Яременко женат, имеет двоих детей. С женой Викторией Петровной познакомился в 1993 году, когда начал работать в МИД. Она – учительница английского языка, в МИД работала секретарем первого заместителя министра иностранных дел.

      Богдан Яременко з дружиною
      Богдан Яременко с женой Викторией

      Смотрите также: "Слуга народа" накажет Яременко за секс-скандал: детали

      Через 2 года пара поженилась. В 1999 году в семье Яременко родилась дочь Ярослава. Она появилась на свет в Нью-Йорке. Сын Василий тоже родился за границей, в Эдинбурге, в 2007 году.

      Яременко
      Семья Яременко

      Скандал с Яременко

      Читайте также: Секс-скандал с Яременко: в Раде взбунтовались депутатки

      Журналисты 30 октября сфотографировали интимную переписку Яременко в стенах парламента. Сначала политик общался с проституткой, а потом – спрашивал у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Опубликованную информацию он прокомментировал в фейсбуке. Так, сначала назвал ее фейком и провокацией. Затем дипломат это сообщение удалил и написал извинения. Прощение Яременко просил и у семьи, и у фракции, и у президента.


      Богдан Яременко с женой и сыном

      Вероятно, извиниться он решил после скандальной переписки. На этот раз – с пранкером, представившимся генпрокурором Русланом Рябошапкой.

      В "Слуге народа" пока думают, как наказать Яременко. Его могут лишить председательства в парламентском комитете по вопросам внешней политики, исключить из фракции или вообще лишить мандата.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Скандал Богдан Яременко Секс-скандал
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