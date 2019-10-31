Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа"

Народный избранник от "Слуги народа" Богдан Яременко в парламенте переписывался с проституткой. В частности, он спрашивал у девушки о стоимости таких услуг. Скандальную переписку зафиксировали журналисты. Теперь в родной фракции парламентария думают, как его наказать. Кто такой Богдан Яременко: интересные факты из биографии нардепа – далее.

Биография Богдана Яременко

Богдан Яременко родился 25 сентября 1971 года в Киеве. Его отец – Василий Васильевич – профессор филологии в Киевском национальном университете имени Шевченко. Мать – Светлана Михайловна – учительница украинского языка и литературы.

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Карьера дипломата

В 1993 году он окончил филологический факультет Киевского национального университета имени Шевченко. В том же году он начинает работать в Департаменте информации МИД Украины.

С 1995 по 1999-й Яременко – консул Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

С 2000 по 2003-й он занимает должность советника, начальника отдела США и Канады, а также – директора Четвертого территориального департамента МИД Украины.

С 2006 по 2008-й Богдан Яременко – генконсул Украины в Эдинбурге.

В июне 2010 года тогдашний президент Янукович назначил Яременко генеральным консулом Украины в Стамбуле.

В 2013 году он резко раскритиковал избиения "Беркутом" активистов Евромайдана, за что был отозван в Украину и уволен из МИД.

С января 2014-го года Яременко – председатель правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел".



Яременко в начале своей дипломатической карьеры

Яременко – чрезвычайный и полномочный посол 1 класса.

В политике

С 2017 до 2019 года был членом партии "УКРОП" и председателем ее Киевской городской партийной организации. Занимался в партии международным направлением.

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На парламентских выборах 2019-го года проходит в Раду по избирательному округу №215 от пропрезидентской партии "Слуга народа". В Раде возглавил комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Взгляды

Принимал участие в студенческой "революции на граните" 1990 года и активное учавствовал в Революции Достоинства.

Знаком с Игорем Коломойским. В целом негативно относится к влиянию олигархов на украинскую политику, но верит, что Коломойский, как один из спонсоров партии "Слуга народа", интересуется именно изменением системы, а не собственными интересами.

Яременко выступает:

за создание национальной крымскотатарской автономии;

за блокаду торговли с Донбассом;

против создания свободной экономической зоны в Крыму;

считает, что нужно готовиться к приходу к власти в России тех, кто гораздо жестче и хуже Путина.

Семья и дети

Яременко женат, имеет двоих детей. С женой Викторией Петровной познакомился в 1993 году, когда начал работать в МИД. Она – учительница английского языка, в МИД работала секретарем первого заместителя министра иностранных дел.



Богдан Яременко с женой Викторией

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Через 2 года пара поженилась. В 1999 году в семье Яременко родилась дочь Ярослава. Она появилась на свет в Нью-Йорке. Сын Василий тоже родился за границей, в Эдинбурге, в 2007 году.



Семья Яременко

Скандал с Яременко

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Журналисты 30 октября сфотографировали интимную переписку Яременко в стенах парламента. Сначала политик общался с проституткой, а потом – спрашивал у 20-летней девушки, сколько денег ей нужно в месяц. Опубликованную информацию он прокомментировал в фейсбуке. Так, сначала назвал ее фейком и провокацией. Затем дипломат это сообщение удалил и написал извинения. Прощение Яременко просил и у семьи, и у фракции, и у президента.



Богдан Яременко с женой и сыном

Вероятно, извиниться он решил после скандальной переписки. На этот раз – с пранкером, представившимся генпрокурором Русланом Рябошапкой.

В "Слуге народа" пока думают, как наказать Яременко. Его могут лишить председательства в парламентском комитете по вопросам внешней политики, исключить из фракции или вообще лишить мандата.