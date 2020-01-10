Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник: что известно о потерях
Событие произошло еще 9 января, впрочем, в штабе ООС не владели полной информацией о нем. В результате взрыва беспилотника погиб военный и 4 украинских защитника получили травмы.
Ранее в отчете с фронта сообщалось об 1 погибшем и 1 раненом. Уточненную информацию штаб ООС сообщил днем 10 января.
Потеря: Убила вражеская пуля: известно имя погибшего на Донбассе бойца – фото
По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за прошедшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к большому сожалению, погиб,
– говорится в известии.
Что известно о травмах военных:
- Один украинский защитник получил множественные осколочные ранения;
- Еще двое подверглись акубаротравмам;
- Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывают помощь.
Это интересно: На Донбассе задержали "нового Цемаха": охранял остатки сбитого MH17
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В паралимпийский спорт никто не приходит по собственной воле, – победитель Паралимпиады Демчуксегодня , 17:10
-
В Google Play Store обнаружили вирус, который может шпионить за всеми пользователями Androidсегодня , 17:05
-
Маленький мальчик преодолел страх перед прыжком в воду: мотивирующие видеосегодня , 17:01
Комментарии