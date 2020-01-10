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      Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник: что известно о потерях

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      Война на Донбассе / Иллюстративное фото/24 канал

      Событие произошло еще 9 января, впрочем, в штабе ООС не владели полной информацией о нем. В результате взрыва беспилотника погиб военный и 4 украинских защитника получили травмы.

      Ранее в отчете с фронта сообщалось об 1 погибшем и 1 раненом. Уточненную информацию штаб ООС сообщил днем 10 января.

      Потеря: Убила вражеская пуля: известно имя погибшего на Донбассе бойца – фото

      По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за прошедшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к большому сожалению, погиб,
      – говорится в известии.

      Что известно о травмах военных:

      • Один украинский защитник получил множественные осколочные ранения;
      • Еще двое подверглись акубаротравмам;
      • Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывают помощь.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе
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