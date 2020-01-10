Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник: что известно о потерях

Событие произошло еще 9 января, впрочем, в штабе ООС не владели полной информацией о нем. В результате взрыва беспилотника погиб военный и 4 украинских защитника получили травмы.

Ранее в отчете с фронта сообщалось об 1 погибшем и 1 раненом. Уточненную информацию штаб ООС сообщил днем 10 января. Потеря: Убила вражеская пуля: известно имя погибшего на Донбассе бойца – фото По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за прошедшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к большому сожалению, погиб,

– говорится в известии. Что известно о травмах военных: Один украинский защитник получил множественные осколочные ранения;

Еще двое подверглись акубаротравмам;

Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывают помощь. Это интересно: На Донбассе задержали "нового Цемаха": охранял остатки сбитого MH17