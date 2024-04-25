Какая ситуация на фронте, что происходит в тылу, какие изменения вводят в отношении украинцев призывного за рубежом – читайте в тексте 24 Канала.
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Могли ли замаскировать предоставление американских ATACMS
Израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что США могли замаскировать поставки ATACMS, например, под боеприпасы для HIMARS.
По крайней мере, на уровне обсуждения, это знаковая поставка. Обсуждения вокруг ATACMS продолжались чуть ли не годами,
– подчеркнул Шарп.
В США признали, что из-за задержки с помощью Украина потеряла Авдеевку
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что из-за неспособности Конгресса одобрить дополнительное финансирование Россия смогла захватить часть территорий на Востоке.
Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки,
– заявил Салливан.