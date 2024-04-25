01:13, 25 апреля

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что из-за неспособности Конгресса одобрить дополнительное финансирование Россия смогла захватить часть территорий на Востоке.

Последствия задержки почувствовали в Украине. За последние полгода Украина была вынуждена экономить боеприпасы, и это привело к потере части территории на востоке, в частности Авдеевки,

– заявил Салливан.