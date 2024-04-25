Яка ситуація на фронті, що відбувається в тилу, які зміни запроваджують щодо українців призовного за кордоном – читайте у тексті 24 Каналу.
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Чи могли замаскувати надання американських ATACMS
Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп заявив, що США могли замаскувати постачання ATACMS, наприклад, під боєприпаси для HIMARS.
Принаймні, на рівні обговорення, це знакове постачання. Обговорення довкола ATACMS тривали ледь не роками,
– наголосив Шарп.
У США визнали, що через затримку з допомогою Україна втратила Авдіївку
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що через неспроможність Конгресу схвалити додаткове фінансування Росія змогла захопити частину територій на Сході.
Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки,
– заявив Салліван.