01:13, 25 квітня

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван визнав, що через неспроможність Конгресу схвалити додаткове фінансування Росія змогла захопити частину територій на Сході.

Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки,

– заявив Салліван.