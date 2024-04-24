Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 791 день. Про головні події цієї доби на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

07:25, 24 квітня В Одесі пролунали вибухи Зранку 24 квітня у Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. рУ Одесі пролунали повторні вибухи о 7:05. Наразі жодних деталей невідомо. Повідомляють, що внаслідок вибухів частина міста лишилась без світла.

06:52, 24 квітня У Смоленській та Липецькій областях палають пожежі У Липецькій та Самарській областях виникли пожежі. Росіяни заявляють, що там українські БпЛА атакували об'єкти паливної промисловості. Жителі Смоленської області повідомляють про вибухи у районі місцевої нафтобази. Там, звісно ж, як завжди, говорять про роботу сил протиповітряної оборони. Водночас губернатор Липецької області заявив про падіння безпілотника в промисловій зоні. Він наголосив, що обійшлось без жертв, однак довіряти повідомленням російської влади потрібно з обережністю.

06:50, 24 квітня Байден підпише допомогу вже сьогодні У Білому домі запевнили, що президент Джо Байден вже 24 квітня поставить свій підпис під законопроєктом про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Все для того, аби можна було почати поставки зброї вже цього тижня.

06:49, 24 квітня Зеленський відреагував на рішення Сенату про виділення Україні допомоги Глава держави передусім висловив вдячність за голосування лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, а також усім 79 сенаторам, які підтримали документ. За словами Зеленського, США нададуть Україні інструменти, які вкрай необхідні для встановлення справедливого миру. Мовиться про далекобійні спроможності, артилерію та ППО.

06:46, 24 квітня Сенат США підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні Сенат США 24 квітня підтримав законопроєкт про виділення Україні близько 60 мільярдів допомоги. Спочатку процедуру голосування намагались затягнути республіканці. Кілька з них звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера у бажанні уникнути поправок та дебатів. Проте сенатори відхилили поправки сенатора Майка Лі щодо законопроєктів про допомогу Україні. Голосування було досить напруженим. 50 сенаторів – проти, 48 – за.

06:41, 24 квітня Внаслідок атаки є постраждалі Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що станом на 01:17 відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки міста. Ворог завдав удару по житловому комплексу Шевченківського району. Він також зауважив, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. Там також працюють усі відповідні служби.