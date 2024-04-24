Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 791 день. О главных событиях этих суток на фронте и на международной политической арене – читайте в тексте 24 Канала.

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07:25, 24 апреля В Одессе прогремели взрывы Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала. в Одессе прогремели повторные взрывы в 7:05. Пока никаких деталей неизвестно. Сообщают, что в результате взрывов часть города осталась без света.

06:52, 24 апреля В Смоленской и Липецкой областях пылают пожары В Липецкой и Самарской областях возникли пожары. Россияне заявляют, что там украинские БпЛА атаковали объекты топливной промышленности. Жители Смоленской области сообщают о взрывах в районе местной нефтебазы. Там, конечно же, как всегда, говорят о работе сил противовоздушной обороны. В то же время губернатор Липецкой области заявил о падении беспилотника в промышленной зоне. Он отметил, что обошлось без жертв, однако доверять сообщениям российских властей нужно с осторожностью.

06:50, 24 апреля Байден подпишет помощь уже сегодня В Белом доме заверили, что президент Джо Байден уже 24 апреля поставит свою подпись под законопроектом о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Все для того, чтобы можно было начать поставки оружия уже на этой неделе.

06:49, 24 апреля Зеленский отреагировал на решение Сената о выделении Украине помощи Глава государства прежде всего выразил благодарность за голосование лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу, а также всем 79 сенаторам, которые поддержали документ. По словам Зеленского, США предоставят Украине инструменты, которые крайне необходимы для установления справедливого мира. Речь идет о дальнобойных возможностях, артиллерии и ПВО.

06:46, 24 апреля Сенат США поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине Сенат США 24 апреля поддержал законопроект о выделении Украине около 60 миллиардов помощи. Сначала процедуру голосования пытались затянуть республиканцы. Несколько из них обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в желании избежать поправок и дебатов. Однако сенаторы отклонили поправки сенатора Майка Ли по законопроектам о помощи Украине. Голосование было достаточно напряженным. 50 сенаторов – против, 48 – за.

06:41, 24 апреля В результате атаки есть пострадавшие Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что по состоянию на 01:17 известно о двух пострадавших в результате российской атаки города. Враг нанес удар по жилому комплексу Шевченковского района. Он также отметил, что на месте продолжается поисково-спасательная операция. Там также работают все соответствующие службы.