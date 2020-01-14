Ситуація на Донбасі: бойовики гатять із забороненої зброї

Впродовж доби 13 січня проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських воїнів через дії обстріли ворога немає.

Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

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Де стріляли проросійські бойовики

поблизу Василівки;

Зайцевого;

Луганського;

Оріхового;

Новотошківського;

Новолуганського

Вчора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли,

– повідомляють у штабі.

У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня 2019 року вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.



Карта окупованих територій Донбасу/ Інфографіка 24 каналу