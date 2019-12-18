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      У Мінську не погодили новий, а вирішили підтримувати оголошений раніше "режим тиші"

      331 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко / president.gov.ua

      У Мінську на переговорах Трьохсторонньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші".

      Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна".

      Зверніть увагу! Ситуація на Донбасі: де відбудеться розведення військ

      Він нагадав, що за час цього перемир’я, починаючи з липня, на Донбасі загинуло 40 людей.

      Саме тому ми хотіли, щоби це було перемир’я, яке гарантував президент Путін. Ми просто пам`ятаємо, що один раз було перемир’я, яке гарантував президент Російської Федерації, — і протягом 25 днів не було жодного обстрілу... Ми розраховували на це. Натомість рішення, на жаль, не було доведено, тобто, та інформація, яка йшла з Москви, ми розраховували, що буде вплив, він не спрацював,
      — пояснив Пристайко.

      Окрім того, глава МЗС повідомив, що цього тижня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста вперше зможуть отримати доступ на окуповану територію Донбасу.

      Водночас, прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що сторони обговорювали великий спектр питань. Водночас, вона так і не повідомила про реальні результати зустрічі.

      Відзначимо, що з початку 2019 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 97 українських військових. Ще 499 воїнів отримали поранення.

      Ще 78 українських військовослужбовців отримали інші ушкодження. Усі дані – станом на 17 грудня 2019 року. У Генштабі також уточнили, що найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах.

      Втрати за всю війну

      Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

      • безповоротні втрати – 2 608 осіб;
      • інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;
      • санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;
      • ушкоджені – 2 251 особа.

      Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.


      Окуповані райони Донецької та Луганської областей України / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Мінські домовленості Вадим Пристайко Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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