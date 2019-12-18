У Мінську не погодили новий, а вирішили підтримувати оголошений раніше "режим тиші"

У Мінську на переговорах Трьохсторонньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші".

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу "Україна".

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Він нагадав, що за час цього перемир’я, починаючи з липня, на Донбасі загинуло 40 людей.

Саме тому ми хотіли, щоби це було перемир’я, яке гарантував президент Путін. Ми просто пам`ятаємо, що один раз було перемир’я, яке гарантував президент Російської Федерації, — і протягом 25 днів не було жодного обстрілу... Ми розраховували на це. Натомість рішення, на жаль, не було доведено, тобто, та інформація, яка йшла з Москви, ми розраховували, що буде вплив, він не спрацював,

— пояснив Пристайко.

Окрім того, глава МЗС повідомив, що цього тижня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста вперше зможуть отримати доступ на окуповану територію Донбасу.

Водночас, прессекретарка другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що сторони обговорювали великий спектр питань. Водночас, вона так і не повідомила про реальні результати зустрічі.

Відзначимо, що з початку 2019 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 97 українських військових. Ще 499 воїнів отримали поранення.

Ще 78 українських військовослужбовців отримали інші ушкодження. Усі дані – станом на 17 грудня 2019 року. У Генштабі також уточнили, що найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах.

Втрати за всю війну

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

безповоротні втрати – 2 608 осіб;

осіб; інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;

осіб; санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;

осіб; ушкоджені – 2 251 особа.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.



Окуповані райони Донецької та Луганської областей України / Інфографіка 24 каналу