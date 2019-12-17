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      Ситуація на Донбасі: де відбудеться розведення військ

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      Чи відбудеться подальше розведення військ і чому це потрібно? / gettyimages.com

      Наразі тільки Україна відводить війська з колишніх позицій в односторонньому порядку. Натомість Росія не пускає патруль ОБСЄ. Більше про розведення військ буде відомо в січні 2020 року.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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      Подальше розведення військ залежить, по-перше, від того, як вирішиться ситуація з контрактами по транзиту і постачанню газу. Чи буде газова війна з Росією? Швидше за все, вона неминуча. І прем’єр Гончарук цього не виключив,
      – зауважує Олег Жданов.

      За словами військового, Росія зацікавлена в газовій війні, щоб довести до банкрутства "Газпром". РФ треба реструктуризувати борги, які висять на "Газпромі". Адже "Газпром" – мильна бульбашка, з якого все вкрадено.

      Другий фактор, який визначатиме перспективу подальшого розведення – обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Вже зараз, зазначає військовий, з'явилися суперечності з приводу списків, відповідно, обмін до кінця грудня може не відбутися.

      Де вже відбулося розведення військ на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського;

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що 18 грудня ТКГ у Мінську має узгодити точки для розведення сил.

      При цьому, Жданов зауважує: вочевидь, розведення військ відбуватиметься в пунктах, які були означені ще на саміті нормандської четвірки в 2016 році. Зокрема, спочатку мовилося про розведення в семи пунктах. Крім трьох, де вже розведені війська, фігурували ще чотири. Трьохізбенка, Гранітне (Луганська область), Зайцеве, Мар'їнка (Донецька область).

      Утім, наголошує фахівець, наразі тільки Україна відводить війська з колишніх позицій в односторонньому порядку. Натомість Росія не пускає патруль ОБСЄ на території, де перебували українські позиції до розведення військ. Тобто, російські збройні формування там мають свої позиції.

      Про що вдалося домовитися на саміті "нормандської четвірки":

      • Обмін полоненими: до 31 грудня 2019 року має відбутися обмін полоненими за схемою "всіх на всіх";
      • Наступна зустріч у нормандському форматі. Сторони домовилися зустрітися наступного разу через 4 місяці;
      • Розведення сил. До наступної "зустрічі чотирьох" розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську.
      • Припинення вогню. Сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

      розведення військ
      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Газ Газовий контракт Розведення військ Нормандська зустріч 2019 Обмін полоненими
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