Ситуация на Донбассе: где состоится разведение войск

Пока только Украина отводит войска с прежних позиций в одностороннем порядке. Взамен Россия не пускает патруль ОБСЕ. Больше о разведении войск будет известно в январе 2020 года.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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Дальнейшее разведение войск зависит, во-первых, от того, как разрешится ситуация с контрактами по транзиту и поставкам газа. Будет ли газовая война с Россией? Скорее всего, она неизбежна. И премьер Гончарук этого не исключил,

– говорит Олег Жданов.

По словам военного, Россия заинтересована в газовой войне, чтобы обанкротить "Газпром". РФ надо реструктуризировать долги, которые висят на "Газпроме". Ведь "Газпром" – мыльный пузырь, из которого все украдено.

Второй фактор, который будет определять перспективу дальнейшего разведения – обмен пленными по формуле "всех на всех". Уже сейчас, отмечает военный, появились противоречия по поводу списков, соответственно, обмен до конца декабря может не состояться.

Где уже произошло разведения войск на Донбассе?

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что с 18 декабря ТКГ в Минске должна согласовать точки для разведения сил.

При этом Жданов замечает: очевидно, разведение войск будет происходить в пунктах, которые были обозначены еще на саммите нормандской четверки в 2016 году. В частности, сначала говорилось о разведении в семи пунктах. Кроме трех, где уже разведены войска, фигурировали еще четыре: Трехизбенка, Гранитное (Луганская область), Зайцево, Марьинка (Донецкая область).

Впрочем, отмечает специалист, пока только Украина отводит войска с прежних позиций в одностороннем порядке. Взамен Россия не пускает патруль ОБСЕ на территории, где находились украинские позиции до разведения войск. То есть, российские вооруженные формирования там имеют свои позиции.

О чем удалось договориться на саммите "нормандской четверки":

Обмене пленными: до 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех".

до 31 декабря 2019 года должен состояться обмен пленными по схеме "всех на всех". Следующей встрече в нормандском формате . Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца.

. Стороны договорились встретиться в следующий раз через 4 месяца. Разведении сил. До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске.

До следующей "встречи четырех" разведение сил на Донбассе должно состояться в трех новых точках. В каких – ТКГ согласует в Минске. Прекращении огня. Стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года.



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала