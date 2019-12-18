В Минске не согласовали новый, а решили поддерживать объявленный ранее "режим тишины"

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина".

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Он напомнил, что за время этого перемирия, начиная с июля, на Донбассе погибли 40 человек.

Именно поэтому мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантировал президент Путин. Мы просто помним, что один раз было перемирие, которое гарантировал президент Российской Федерации, — и в течение 25 дней не было ни одного обстрела... Мы рассчитывали на это. Между тем решение, к сожалению, не было доказано, то есть, та информация, которая шла из Москвы, мы рассчитывали, что будет влияние, оно не сработало,

— пояснил Пристайко.

Кроме того, глава МИД сообщил, что на этой неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.

В то же время, пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, Дарка Олифер, заявила, что стороны обсуждали большой спектр вопросов. В то же время, она так и не сообщила о реальных результатах встречи.

Отметим, что с начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных. Еще 499 воинов получили ранения.

Еще 78 украинских военнослужащих получили другие повреждения. Все данные – по состоянию на 17 декабря 2019 года. В Генштабе также уточнили, что больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Потери за всю войну

С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

безвозвратные потери – 2 608 человек;

человек; другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;

человек; санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;

человек; поврежденные – 2 251 человек.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.



Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины / Инфографика 24 канала