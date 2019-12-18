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      В Минске не согласовали новый, а решили поддерживать объявленный ранее "режим тишины"

      68 Читати новину українською
      Вадим Пристайко / president.gov.ua

      В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".

      Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина".

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      Он напомнил, что за время этого перемирия, начиная с июля, на Донбассе погибли 40 человек.

      Именно поэтому мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантировал президент Путин. Мы просто помним, что один раз было перемирие, которое гарантировал президент Российской Федерации, — и в течение 25 дней не было ни одного обстрела... Мы рассчитывали на это. Между тем решение, к сожалению, не было доказано, то есть, та информация, которая шла из Москвы, мы рассчитывали, что будет влияние, оно не сработало,
      — пояснил Пристайко.

      Кроме того, глава МИД сообщил, что на этой неделе представители Международного комитета Красного Креста впервые смогут получить доступ на оккупированную территорию Донбасса.

      В то же время, пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, Дарка Олифер, заявила, что стороны обсуждали большой спектр вопросов. В то же время, она так и не сообщила о реальных результатах встречи.

      Отметим, что с начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных. Еще 499 воинов получили ранения.

      Еще 78 украинских военнослужащих получили другие повреждения. Все данные – по состоянию на 17 декабря 2019 года. В Генштабе также уточнили, что больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

      Потери за всю войну

      С начала боевых действий в 2014 году на Востоке потери армии составляют:

      • безвозвратные потери – 2 608 человек;
      • другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;
      • санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;
      • поврежденные – 2 251 человек.

      Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.


      Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Нормандская встреча 2019 Война на Донбассе Вадим Пристайко Минские договоренности Новости политики
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