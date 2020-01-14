Ситуация на Донбассе: боевики палят из запрещенного оружия

В течение суток 13 января пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов из-за действий обстрелов врага нет.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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Где стреляли пророссийские боевики

вблизи Васильевки;

Зайцевого;

Луганского;

Орехового;

Новотошковского;

Новолуганского

Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,

– сообщают в штабе.

В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.



Карта оккупированных территорий Донбасса/ инфографика 24 канала