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      Ситуация на Донбассе: боевики палят из запрещенного оружия

      51 Читати новину українською
      На Донбассе боевики стреляют из запрещенного оружия / Минобороны

      В течение суток 13 января пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов из-за действий обстрелов врага нет.

      Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.

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      Где стреляли пророссийские боевики

      • вблизи Васильевки;
      • Зайцевого;
      • Луганского;
      • Орехового;
      • Новотошковского;
      • Новолуганского

      Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,
      – сообщают в штабе.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.


      Карта оккупированных территорий Донбасса/ инфографика 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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