Ситуация на Донбассе: боевики палят из запрещенного оружия
В течение суток 13 января пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов из-за действий обстрелов врага нет.
Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе.
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Где стреляли пророссийские боевики
- вблизи Васильевки;
- Зайцевого;
- Луганского;
- Орехового;
- Новотошковского;
- Новолуганского
Вчера, 13 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли,
– сообщают в штабе.
В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.
Карта оккупированных территорий Донбасса/ инфографика 24 канала