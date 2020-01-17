Погиб от пули снайпера: известно имя убитого на Донбассе военного

Украина понесла еще одну непоправимую потерю на Донбассе. 16 января в результате вражеского обстрела на Луганщине погиб старший солдат Игорь Химичук.

Защитник умер из-за тяжелого снайперского ранения, сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в фейсбуке.

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Погибший Игорь Химичук был водителем отделения обеспечения Чудновского районного военного комиссариата Житомирской области.

Также военный был допущен к исполнению служебных обязанностей в 72-ой отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Сейчас эта бригада воюет в районе Золотого на Луганщине.

В Чудновской ОТГ объявили трехдневный траур из-за гибели бойца.

Заметим, в течение 16 января пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Горячее всего было вблизи Новотроицкого, Травневого, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки, Орехово и Зайцево.



Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала