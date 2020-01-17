Боевики ударили из запрещенного оружия по украинским военным Донбассе
Российские оккупационные войска продолжают стрелять по украинским позициям на Донбассе из запрещенного оружия. 16 января боевики 12 раз открывали огонь по бойцах Вооруженных сил. К сожалению, один украинский защитник погиб.
Российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметров и минометов калибра 120 и 80 миллиметров, пишет штаб ООС в фейсбуке.
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Также оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, ВСУ заметили на Донбассе вражескую снайперскую активность.
Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе:
Новотроицкого,
Майского,
Новотошковского,
Мироновского,
Луганского,
Новозвановки,
Орехово,
Зайцевого.
16 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб,
– отметили в штабе.
Уже с начала суток, 17 января, российские оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. К счастью, потерь среди бойцов нет.
Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала