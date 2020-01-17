08:37
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      Боевики ударили из запрещенного оружия по украинским военным Донбассе

      46 Читати новину українською
      Боевики снова обстреляли позиции украинских бойцов на Донбассе / Getty images

      Российские оккупационные войска продолжают стрелять по украинским позициям на Донбассе из запрещенного оружия. 16 января боевики 12 раз открывали огонь по бойцах Вооруженных сил. К сожалению, один украинский защитник погиб.

      Российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 и 122 миллиметров и минометов калибра 120 и 80 миллиметров, пишет штаб ООС в фейсбуке.

      Важно: В Минске состоялось первое в 2020 году заседание по Донбассу: о чем договорились

      Также оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, ВСУ заметили на Донбассе вражескую снайперскую активность.

      Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе:

      Новотроицкого,
      Майского,
      Новотошковского,
      Мироновского,
      Луганского,
      Новозвановки,
      Орехово,
      Зайцевого.

      16 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб,
      – отметили в штабе.

      Уже с начала суток, 17 января, российские оккупанты прекратили обстреливать позиции украинских защитников. К счастью, потерь среди бойцов нет.

       

      Карта окупованих територій України
      Карта оккупированных территорий Украины / инфографика 24 канала

      Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС
      сегодня
      538
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Оружие Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:33 Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС
      Інна Жолобович 538
      сегодня , 07:01 Арендовать или купить: проблемы на рынке жилья Украины и ЕС. Инфографика
      Юлія Поскробок 145
      16 января , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      228
      16 января , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      525
      сегодня , 01:00 Гончарук не має бути прем'єром: що задумала "група Коломойського"
      Антон Голобородько 283
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук