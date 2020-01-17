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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Бойовики вдарили з забороненої зброї по українських військових Донбасі

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      Бойовики знову обстріляли позиції українських бійців на Донбасі / Getty images

      Російські окупаційні війська продовжують стріляти по українських позиціях на Донбасі із забороненої зброї. 16 січня бойовики 12 разів відкривали вогонь по бійцях Збройних сил. На жаль, один український захисник загинув.

      Російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 і 122 міліметрів та мінометів калібру 120 і 80 міліметрів, пише штаб ООС у фейсбуці.

      Важливо: У Мінську відбулося перше у 2020 році засідання щодо Донбасу: про що домовилися

      Також окупанти гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім того, ЗСУ помітили на Донбасі ворожу снайперську активність.

      Проросійські бойовики обстрілювали військових ЗСУ в районі:

      • Новотроїцького,
      • Травневого,
      • Новотошківського,
      • Миронівського,
      • Луганського,
      • Новозванівки,
      • Оріхового,
      • Зайцевого.

      16 січня у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув,
      – наголосили у штабі.

      Вже з початку доби, 17 січня, російські окупанти припинили обстрілювати позиції українських захисників. На щастя, втрат серед бійців немає.

       

      Карта окупованих територій України
      Карта окупованих територій України / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Зброя Операція Об'єднаних сил
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