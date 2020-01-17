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      Загинув від кулі снайпера: відоме ім'я вбитого на Донбасі військового

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      На Донбасі загинув військовий Ігор Хімічук / Колаж 24 каналу

      Україна зазнала ще одної непоправної втрати на Донбасі. 16 січня внаслідок ворожого обстрілу на Луганщині загинув старший солдат Ігор Хімічук.

      Захисник помер через важке снайперське поранення, повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у фейсбуці. 

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      Загиблий Ігор Хімічук був водієм відділення забезпечення Чуднівського районного військового комісаріату Житомирської області.

      Також військовий був допущений до виконання службових обов’язків в 72-гій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Наразі ця бригада воює в районі Золотого на Луганщині.

      У Чуднівській ОТГ оголосили триденну жалобу через загибель бійця.

       

      Зауважимо, впродовж 16 січня проросійські бойовики 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі із забороненої Мінськими угодами зброї. Найгарячіше було поблизу Новотроїцького, Травневого, Новотошківського, Миронівського, Луганського, Новозванівки, Оріхового та Зайцевого.

      окуповані райони Донбасу
      Карта окупованих територій України / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Новини Житомира
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