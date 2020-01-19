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      Війна на Донбасі вкотре забрала життя героя

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      18 січня на Донбасі загинув 32-річний воїн 72-ї бригади Валерій Закусило / Фото з відкритих джерел

      Чергова втрата України на Донбасі. Цього разу від кулі проросійських бойовиків загинув Валерій Закусило. Трагедія трапилася 18 січня.

      Про смерть воїна повідомила 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, де служив Валерій. Він був старшим солдатом.

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      У нього залишилися дві доньки – Анжеліна та Адель, а також дружина Надія.

      На момент загибелі Валерію було 32 роки – народився він 27 жовтня 1987 року. 

      Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців подякували загиблому воїну за службу та висловили співчуття його рідним і близьким.

      "Спочивай з миром! Вічна та світла пам'ять Герою!" – додали у бригаді.

      Зауважимо, що 16 січня загинув ще один старший солдат 72 бригади – Ігор Хімічук. Інцидент трапився на Луганщині. Чоловікові було 29 років. 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
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