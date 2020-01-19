Війна на Донбасі вкотре забрала життя героя

Чергова втрата України на Донбасі. Цього разу від кулі проросійських бойовиків загинув Валерій Закусило. Трагедія трапилася 18 січня.

Про смерть воїна повідомила 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, де служив Валерій. Він був старшим солдатом.

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У нього залишилися дві доньки – Анжеліна та Адель, а також дружина Надія.

На момент загибелі Валерію було 32 роки – народився він 27 жовтня 1987 року.

Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців подякували загиблому воїну за службу та висловили співчуття його рідним і близьким.

"Спочивай з миром! Вічна та світла пам'ять Герою!" – додали у бригаді.

Зауважимо, що 16 січня загинув ще один старший солдат 72 бригади – Ігор Хімічук. Інцидент трапився на Луганщині. Чоловікові було 29 років.

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