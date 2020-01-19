Війна на Донбасі вкотре забрала життя героя
Чергова втрата України на Донбасі. Цього разу від кулі проросійських бойовиків загинув Валерій Закусило. Трагедія трапилася 18 січня.
Про смерть воїна повідомила 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, де служив Валерій. Він був старшим солдатом.
До теми! В Офісі генпрокурора відзвітували про втрати України на Донбасі впродовж 2019 – 20 років
У нього залишилися дві доньки – Анжеліна та Адель, а також дружина Надія.
На момент загибелі Валерію було 32 роки – народився він 27 жовтня 1987 року.
Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців подякували загиблому воїну за службу та висловили співчуття його рідним і близьким.
"Спочивай з миром! Вічна та світла пам'ять Герою!" – додали у бригаді.
Зауважимо, що 16 січня загинув ще один старший солдат 72 бригади – Ігор Хімічук. Інцидент трапився на Луганщині. Чоловікові було 29 років.
Якою нині є ситуація на Донбасі? Важка доба на сході: один загиблий, багато поранених
Вибір редакції
-
Світовий форум Голокосту: Зеленський відвідає Єрусалим, але не виступатиме з промовоюсьогодні , 03:05
-
Голос країни 10 сезон 1 випуск: якими сюрпризами відзначилась прем'єра шоу19 січня , 23:13
-
Уряд Росії очолив мільйонер: його дружина має більше – дані про доходи прем'єра РФ Мішустіна19 січня , 22:31