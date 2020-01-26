На фронті загинув доброволець Антон Хоба: що про нього відомо

У зоні проведення ООС від поранень, отриманих під час обстрілу проросійських найманців, загинув військовослужбовець ЗСУ Антон Хоба. Йому було 28 років.

Про це стало відомо з повідомлення на фейсбук-сторінці мера Шостки Сумської області Миколи Ноги.

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На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.

Більш детальну інформацію, а також дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Відзначимо, що у 2018 році Хоба брав участь у проєкті телерадіокомпанії "Акцент" "Хоробрі серця". Він розповів про військові і мирні будні, про мрії і плани.

Дивіться відео розповіді Антона Хоби про війну на Донбасі:

Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

Ігор Хімічук – старший солдат із Житомирщини. Виконуючи бойове завдання, хлопця вразила ворожа куля. Йому було всього 29 років.

Валерій Закусило – військовослужбовець загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі. Йому було 32 роки. У Валерія Закусила залишилися дві доньки.

Олександр Слободанюк – молодший сержант. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України. Під час виконання бойового завдання у воїна влучила куля ворожого снайпера. З ним попрощалися у місті Первомайську Миколаївської області.

Загалом Україна лише від початку 2020 року зазнала вже 11 втрат у війні на Донбасі.