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      На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий: ім'я та фото героя

      65 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув український військовий Сергія Рацун / колаж 24 каналу

      У ніч проти 6 січня на Донбасі загинув боєць механізованої бригади "Холодний Яр" старший сержант Сергій Рацун. Внаслідок обстрілу боєць, який перебував в окопі, отримав кульове поранення в голову.

      Сергій Рацун був механіком-водієм одного з механізованих батальйонів, повідомила 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр".

      Важливо! Перша бойова втрата 2020 року: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця

      Це невимовна втрата для нашої бригади і для країни в цілому. Адже пішов з життя наш захисник, що з 2014 року виборює українську державу в проросійських бандформувань,
      – наголосили у бригаді.

      Сергію було всього 43 роки. Він родом з Хмельниччини – з села Москвитяновка. Після смерті у нього залишились донька Софія, а також матір і брат.

      Спершу Сергій Рацун захищав Україну у лавах 128 окремої гірсько-штурмової бригади, з якою разом воював у Дебальцевому. Згодом, у травні 2016-го, приєднався до 93 бригади. З останньою брав участь у боях у Кримському, Новотроїцькому, а також біля Авдіївки, постійно подовжуючи контракт.

      "Бригада висловлює глибокі співчуття рідним Сергія. Ми сумуємо разом з вами. Слава Герою", – заявили "холодноярівці".

      Сергій Рацун став вже другою бойовою втратою України на Донбасі від початку 2020 року.

      Загиблий український військовий Сергій Рацун: дивіться фото

      Вбивство в Каховці: правоохоронці зустрілися з родичами загиблого
      6 січня
      3158
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Проросійські бойовики
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