На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий: ім'я та фото героя

У ніч проти 6 січня на Донбасі загинув боєць механізованої бригади "Холодний Яр" старший сержант Сергій Рацун. Внаслідок обстрілу боєць, який перебував в окопі, отримав кульове поранення в голову.

Сергій Рацун був механіком-водієм одного з механізованих батальйонів, повідомила 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр".

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Це невимовна втрата для нашої бригади і для країни в цілому. Адже пішов з життя наш захисник, що з 2014 року виборює українську державу в проросійських бандформувань,

– наголосили у бригаді.

Сергію було всього 43 роки. Він родом з Хмельниччини – з села Москвитяновка. Після смерті у нього залишились донька Софія, а також матір і брат.

Спершу Сергій Рацун захищав Україну у лавах 128 окремої гірсько-штурмової бригади, з якою разом воював у Дебальцевому. Згодом, у травні 2016-го, приєднався до 93 бригади. З останньою брав участь у боях у Кримському, Новотроїцькому, а також біля Авдіївки, постійно подовжуючи контракт.

"Бригада висловлює глибокі співчуття рідним Сергія. Ми сумуємо разом з вами. Слава Герою", – заявили "холодноярівці".

Сергій Рацун став вже другою бойовою втратою України на Донбасі від початку 2020 року.

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