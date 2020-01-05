Перша бойова втрата 2020 року: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця

Поблизу Хутора Вільного на Донбасі 5 січня підірвалась вантажівка українських військових. На жаль, загинув 48-річний боєць Сергій Дичек. Його смерть – перша бойова втрата для української армії у 2020 році.

Загиблий віськовий був родом з Волочиська, повідомляє видання "Є" з посиланням на координаторку центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталю Дзекар.

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Вантажівка з двома військовими, серед яких був і Сергій Дичек, наїхала на протитанкову міну. У результаті вибуху, наш земляк загинув. Інший військовий отримав важкі поранення,

– розповіла Дзекар.

Сергій пішов захищати Україну на Донбас понад 5 років тому. Він служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні.

У загиблого військового залишилася дружина, двоє синів і старенька матір.



Загиблий на Донбасі боєць Сергій Дичек

Інший військовий, який під час вибуху перебував у вантажівці, отримав важкі травми. Він перебуває у важкому стані. Сам боєць родом з Рівненської області.

Наразі на місці підриву захисників працює слідча робоча група, яка з'ясовує усі обставини та причини трагедії.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу