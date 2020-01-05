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      Перша бойова втрата 2020 року: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця

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      На Донбасі загинув військовий Сергій Дичек / Колаж 24 каналу

      Поблизу Хутора Вільного на Донбасі 5 січня підірвалась вантажівка українських військових. На жаль, загинув 48-річний боєць Сергій Дичек. Його смерть – перша бойова втрата для української армії у 2020 році.

      Загиблий віськовий був родом з Волочиська, повідомляє видання "Є" з посиланням на координаторку центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Наталю Дзекар.

      Важливо: На Донбасі 4 грудня підірвалися двоє військовослужбовців, їх госпіталізували

      Вантажівка з двома військовими, серед яких був і Сергій Дичек, наїхала на протитанкову міну. У результаті вибуху, наш земляк загинув. Інший військовий отримав важкі поранення,
      – розповіла Дзекар.

      Сергій пішов захищати Україну на Донбас понад 5 років тому. Він служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні.

      У загиблого військового залишилася дружина, двоє синів і старенька матір.


      Загиблий на Донбасі боєць Сергій Дичек

      Інший військовий, який під час вибуху перебував у вантажівці, отримав важкі травми. Він перебуває у важкому стані. Сам боєць родом з Рівненської області.

      Наразі на місці підриву захисників працює слідча робоча група, яка з'ясовує усі обставини та причини трагедії.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Хмельницького Жертви Збройні сили України
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