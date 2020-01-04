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      На Донбасі підірвалися двоє військовослужбовців

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      Двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі, – ООС / Ілюстративне фото, Міноборони

      Двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Постраждалих госпіталізували.

      Їм надали необхідну медичну допомогу, про це повідомив штаб ООС на своїй фейсбук-сторінці.

      Зверніть увагу: На Новий рік бойовики Донбасу перестрілялись між собою і спалили будинок

      Проросійські бойовики 4 січня обстріляли українські позиції біля Новолуганського на Донеччині. Унаслідок вогню ніхто не постраждав.

      Під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої,
      – інформують у штабі.

      У російсько-українській війні на Донбасі протягом 2019 року загинули 111 бійців Збройних сил. Втрати підконтрольних РФ бойовиків були більшими – близько 300 осіб.

      За даними української розвідки, у своїх підрозділах проросійські бойовики все частіше відкривають вогонь по своїх позиціях. Ймовірна причина – конфлікти між самими бойовиками та надмірне вживання алкоголю. Водночас російське командування бойовиків такі випадки фіксує як "обстріли з боку Об’єднаних сил".

      окуповані території донбасу
      Окуповані території Донбасу/ Карта 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
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