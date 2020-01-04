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      На Новий рік бойовики Донбасу перестрілялись між собою і спалили будинок

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      Бойовики спалили житловий будинок на Донбасі / Ілюстративне фото

      Підконтрольні Росії бойовики влаштували собі обурливі розваги на Новий рік. Під час святкування окупанти почали стрілятись між собою і спалили житловий будинок у селі Вікторівка на Донеччині.

      Про це з посиланням на українську розвідку повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

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      "Під час святкування Нового року представники незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 спалили житловий будинок у населеному пункті Вікторівка", – розповіли у штабі.

      За попередніми даними, російські найманці спалили будинок під час сварки. Один з військових ЗСУ зазначив, що полум'я від спаленого будинку було видно навіть з українських позицій.

      У новорічну ніч у так званих шахтарів і російських кураторів сталася якась сварка. Вони відкрили вогонь з усіх видів стрілецької зброї, стріляли чомусь між собою, було чути вибухи гранат,
      – розповів український боєць.

      Також військові ЗСУ додали, що в ніч на суботу, 4 січня, між окупантами знову сталися сутички. Зокрема, місцеві проросійські бойовики влаштували стрілянину у Староласпі з приїжджими російськими найманцями. Усе через те, що так звані шахтарі незадоволені ставленням і контролем з боку росіян.

       

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Зброя Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини Донецька Пожежа
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