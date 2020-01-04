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      На Новый год боевики Донбасса перестрелялись между собой и сожгли дом

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      Боевики сожгли жилой дом на Донбассе / Иллюстративное фото

      Подконтрольные России боевики устроили себе возмутительные развлечения на Новый год. Во время празднования оккупанты начали стреляться между собой и сожгли жилой дом в селе Викторовка Донецкой области.

      Об этом со ссылкой на украинскую разведку сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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      "Во время празднования Нового года представители незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка", – рассказали в штабе.

      По предварительным данным, российские наемники сожгли дом во время ссоры. Один из военных ВСУ отметил, что пламя от сожженного дома было видно даже с украинских позиций.

      В новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора. Они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стрелялись почему-то между собой, были слышны взрывы гранат,
      – рассказал украинский боец.

      Также военные ВСУ добавили, что в ночь на субботу, 4 января, между оккупантами снова произошли столкновения. В частности, местные пророссийские боевики устроили стрельбу в Староласпе с приезжими русскими наемниками. Все потому, что так называемые шахтеры недовольны отношением и контролем со стороны россиян.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Пожар Новости Донецка Война на Донбассе Пророссийские боевики Оружие Новости Украины
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