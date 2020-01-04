Втрати 2019 року: скільки українських військових загинули на Донбасі

У російсько-українській війні на Донбасі протягом 2019 року загинули 111 бійців Збройних сил. Втрати підконтрольних РФ бойовиків були більшими – близько 300 осіб.

Журналіст Юрій Бутусов у своєму фейсбуці відзначив, що з української сторони – це бойові втрати.

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За рік на 420 кілометровому фронті Україна зазнала бойових втрат – 111 воїнів (в 2018-му було 133). Список втрат як завжди поіменний, публічний, інформація про втрати не приховується,

– розповів він.

Водночас російська армія поіменний список своїх вбитих на Донбасі не публікує. Тому й довіряти їх офіційній статистиці не варто.

Самі окупанти відзначають, що у 2019 році з 1-го корпусу "ДНР" було вбито 157 найманців. Інформації з 2-го корпусу немає. Проте у різних сепаратистських джерелах можна знайти дані про понад 400 вбитих бойовиків.

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Українська розвідка повідомляє, що минулого року українським захисникам вдалося знищити 619 найманців. Водночас блогер Necro Mancer, який веде поіменну базу втрат окупантів, пише, що під час бойових дій у 2019 році було вбито 250 бойовиків.

Моя оцінка бойових втрат російських військ за 2019 рік на Донбасі – до 300 найманців. Таким чином, співвідношення бойових втрат українських і російських військ на Донбасі 1:3,

– підсумував Бутусов.

Скільки людей загинули за час війни на Донбасі

Під час війни на Донбасі загинули 13 тисяч осіб. Серед них:

3345 цивільних осіб,

4 тисячі українських військових

майже 6 тисяч підконтрольних РФ окупантів.

Ще близько 30 тисяч осіб було поранено. З них майже 9 тисяч цивільних, близько 11 тисяч бійців ЗСУ та понад 13 тисяч бойовиків.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу