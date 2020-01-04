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      Втрати 2019 року: скільки українських військових загинули на Донбасі

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      На Донбасі у 2019 році загинули понад 100 українських військових / Колаж

      У російсько-українській війні на Донбасі протягом 2019 року загинули 111 бійців Збройних сил. Втрати підконтрольних РФ бойовиків були більшими – близько 300 осіб.

      Журналіст Юрій Бутусов у своєму фейсбуці відзначив, що з української сторони – це бойові втрати.

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      За рік на 420 кілометровому фронті Україна зазнала бойових втрат – 111 воїнів (в 2018-му було 133). Список втрат як завжди поіменний, публічний, інформація про втрати не приховується,
      – розповів він.

      Водночас російська армія поіменний список своїх вбитих на Донбасі не публікує. Тому й довіряти їх офіційній статистиці не варто.

      Самі окупанти відзначають, що у 2019 році з 1-го корпусу "ДНР" було вбито 157 найманців. Інформації з 2-го корпусу немає. Проте у різних сепаратистських джерелах можна знайти дані про понад 400 вбитих бойовиків.

      До теми: Скільки мирних жителів Донбасу загинуло за 2019 рік

      Українська розвідка повідомляє, що минулого року українським захисникам вдалося знищити 619 найманців. Водночас блогер Necro Mancer, який веде поіменну базу втрат окупантів, пише, що під час бойових дій у 2019 році було вбито 250 бойовиків.

      Моя оцінка бойових втрат російських військ за 2019 рік на Донбасі – до 300 найманців. Таким чином, співвідношення бойових втрат українських і російських військ на Донбасі 1:3,
      – підсумував Бутусов.

       

      Скільки людей загинули за час війни на Донбасі

      Під час війни на Донбасі загинули 13 тисяч осіб. Серед них:

      • 3345 цивільних осіб,
      • 4 тисячі українських військових
      • майже 6 тисяч підконтрольних РФ окупантів.

      Ще близько 30 тисяч осіб було поранено. З них майже 9 тисяч цивільних, близько 11 тисяч бійців ЗСУ та понад 13 тисяч бойовиків.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні сили України Жертви Проросійські бойовики Україна – Росія
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