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      Скільки мирних жителів Донбасу загинуло за 2019 рік

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      Протягом 2019 року на Донбасі загинули 26 цивільних / Getty Images

      Протягом 2019 року на Донбасі загинули 26 мирних жителів, ще 136 цивільних зазнали поранень внаслідок бойових дій.

      Про кількість жертв серед цивільних на Донбасі станом на 15 листопада свідчать дані доповіді Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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      Протягом місяця – з 16 вересня до 15 листопада – на Донбасі були вбиті 6 цивільних, а поранень зазнали 36.

      Ця цифра є найнижчою в порівнянні з аналогічними періодами за весь період конфлікту на Донбасі. Але "загальне число загиблих від конфлікту цивільних продовжує зростати", сказала глава місії ООН в Україні Матильда Богнер на брифінгу в Києві.

      Скільки людей загинули за весь період війни на Донбасі

      З середини квітня 2014 року, коли виник конфлікт, загальна кількість убитих серед цивільних по обидві сторони лінії зіткнення – 3 тисячі 344 людини. Кількість поранених перевищує 7 тисяч осіб з обох сторін.

      Глава Моніторингової місії ООН наголосила, що сторони конфлікту повинні "зробити все можливе, щоб звести до нуля кількість жертв серед цивільного населення".

      У цьому контексті вкрай важливо дотримуватися режиму повного припинення вогню до кінця року, що закріплено в комюніке за підсумками нормандського саміту в Парижі 9 листопада.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Статистика ООН Окуповані території
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