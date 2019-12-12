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      Сколько мирных жителей Донбасса погибло за 2019 год

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      В течение 2019 года на Донбассе погибли 26 гражданских / Getty Images

      В течение 2019 года на Донбассе погибли 26 мирных жителей, еще 136 гражданских получили ранения в результате боевых действий.

      О количестве жертв среди гражданских на Донбассе по состоянию на 15 ноября свидетельствуют данные доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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      В течение месяца – с 16 сентября до 15 ноября – на Донбассе были убиты 6 гражданских, а ранения получили 36.

      Эта цифра является самой низкой в сравнении с аналогичными периодами за весь период конфликта на Донбассе. Но "общее число погибших от конфликта гражданских продолжает расти", сказала глава миссии ООН в Украине Матильда Богнер на брифинге в Киеве.

      Сколько людей погибло за весь период войны на Донбассе

      С середины апреля 2014 года, когда возник конфликт, общее количество убитых среди гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения – 3 тысячи 344 человека. Количество раненых превышает 7 тысяч человек с обеих сторон.

      Глава Мониторинговой миссии ООН подчеркнула, что стороны конфликта должны "сделать все возможное, чтобы свести к нулю количество жертв среди гражданского населения".

      В этом контексте крайне важно придерживаться режима полного прекращения огня до конца года, что закреплено в коммюнике по итогам нормандского саммита в Париже 9 ноября.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ООН Статистика Жертвы Операция Объединенных сил Оккупированные территории
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