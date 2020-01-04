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      Потери 2019 года: сколько украинских военных погибли на Донбассе

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      На Донбассе в 2019 году погибли более 100 украинских военных / Коллаж

      В российско-украинской войне на Донбассе в течение 2019 года погибли 111 бойцов Вооруженных сил. Потери подконтрольных РФ боевиков были большими – около 300 человек.

      Журналист Юрий Бутусов в своем фейсбуке отметил, что с украинской стороны – это боевые потери.

      Интересно: На Новый год боевики Донбасса перестрелялись между собой и сожгли дом

      За год на 420 километровом фронте Украина понесла боевые потери – 111 воинов (в 2018-м было 133). Список потерь как всегда поименный, публичный, информация о потерях не скрывается,
      – рассказал он.

      В то же время российская армия поименный список своих убитых на Донбассе не публикует. Поэтому и доверять их официальной статистике не стоит.

      Сами оккупанты отмечают, что в 2019 году с 1-го корпуса "ДНР" были убиты 157 наемников. Информации со 2-го корпуса нет. Однако в различных сепаратистских источниках можно найти данные о более 400 убитых боевиков.

      К теме: Сколько мирных жителей Донбасса погибло за 2019 год

      Украинская разведка сообщает, что в прошлом году украинским защитникам удалось уничтожить 619 наемников. В то же время блогер Necro Mancer, который ведет поименную базу потерь оккупантов, пишет, что во время боевых действий в 2019 году были убиты 250 боевиков.

      Моя оценка боевых потерь российских войск за 2019 год на Донбассе – до 300 наемников. Таким образом, соотношение боевых потерь украинских и российских войск на Донбассе 1:3,
      – подытожил Бутусов.

       

      Сколько человек погибли во время войны на Донбассе

      Во время войны на Донбассе погибли 13 тысяч человек. Среди них:

      • 3345 гражданских лиц,
      • 4 тысячи украинских военных,
      • почти 6 тысяч подконтрольных РФ оккупантов.

      Еще около 30 тысяч человек были ранены. Из них почти 9 тысяч гражданских, около 11 тысяч бойцов ВСУ и более 13 тысяч боевиков.

      окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Пророссийские боевики Жертвы Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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