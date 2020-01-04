На Донбассе подорвались двое военнослужащих

Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил. Пострадавших госпитализировали.

Им оказали необходимую медицинскую помощь, об этом сообщил штаб ООС на своей фейсбук-странице.

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Пророссийские боевики 4 января обстреляли украинские позиции возле Новолуганского в Донецкой области. В результате огня никто не пострадал.

Во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве,

– информируют в штабе.

В российско-украинской войне на Донбассе в течение 2019 года погибли 111 бойцов Вооруженных сил. Потери подконтрольных РФ боевиков были большими – около 300 человек.

По данным украинской разведки, в своих подразделениях пророссийские боевики все чаще открывают огонь по своим позициям. Вероятная причина – конфликты между самими боевиками и чрезмерное употребление алкоголя. В то же время российское командование боевиков такие случаи фиксирует как "обстрелы со стороны Объединенных сил".

Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала