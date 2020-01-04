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      На Донбассе подорвались двое военнослужащих

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      Двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе, – ООС / Иллюстративное фото, Минобороны

      Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил. Пострадавших госпитализировали.

      Им оказали необходимую медицинскую помощь, об этом сообщил штаб ООС на своей фейсбук-странице.

      Обратите внимание: На Новый год боевики Донбасса перестрелялись между собой и сожгли дом

      Пророссийские боевики 4 января обстреляли украинские позиции возле Новолуганского в Донецкой области. В результате огня никто не пострадал.

      Во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве,
      – информируют в штабе.

      В российско-украинской войне на Донбассе в течение 2019 года погибли 111 бойцов Вооруженных сил. Потери подконтрольных РФ боевиков были большими – около 300 человек.

      По данным украинской разведки, в своих подразделениях пророссийские боевики все чаще открывают огонь по своим позициям. Вероятная причина – конфликты между самими боевиками и чрезмерное употребление алкоголя. В то же время российское командование боевиков такие случаи фиксирует как "обстрелы со стороны Объединенных сил".

      окуповані території донбасуОккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Операция Объединенных сил
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