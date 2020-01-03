Ситуация на Донбассе: почему боевики обстреливают свои позиции

В своих подразделениях пророссийские боевики все чаще открывают огонь по своим позициям. Вероятная причина – конфликты между самими боевиками и чрезмерное употребление алкоголя.

Командование российско-оккупационных войск имитирует соблюдения "режима тишины". Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Александр Мотузяник во время брифинга.

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Для этого они создали даже "группы контроля". В то же время между боевиками участились случаи открытия "дружественного огня" по их собственным позициям.

Открытие "дружественного огня" противником стало возможным из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и чрезмерного употребления спиртных напитков личным составом,

– сообщил Мотузяник.

В то же время российское командование боевиков такие случаи фиксирует как "обстрелы со стороны Объединенных сил".

В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря 2019 года решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". С июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.

Оккупированные территории Донбасса / Карта 24 канала