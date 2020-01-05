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      Вантажівка українських військових підірвалась на Донбасі: загинув боєць

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      На Донбасі загинув український військовий / mrpl.city

      Україна зазнала нової важкої втрати на Донбасі. 5 січня в районі Хутора Вільного вантажівка бійців ЗСУ наїхала ймовірно на міну і підірвалась. На жаль, один захисник загинув, ще один – отримав поранення.

      У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що військові одного з підрозділів здійснювали заходи логістичного забезпечення.

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      Саме у цей час їх вантажний автомобіль ГАЗ-66 ймовірно наїхав на протитанкову міну ТМ-62 і підірвався.

      У результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення,
      – додали у штабі.

      Наразі на місці підриву захисників працює слідча робоча група, яка з'ясовує усі обставини та причини трагедії.

       

      Зауважимо, вчора, 4 січня, двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. Їм надали необхідну медичну допомогу і госпіталізували.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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