Вантажівка українських військових підірвалась на Донбасі: загинув боєць

Україна зазнала нової важкої втрати на Донбасі. 5 січня в районі Хутора Вільного вантажівка бійців ЗСУ наїхала ймовірно на міну і підірвалась. На жаль, один захисник загинув, ще один – отримав поранення.

У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що військові одного з підрозділів здійснювали заходи логістичного забезпечення.

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Саме у цей час їх вантажний автомобіль ГАЗ-66 ймовірно наїхав на протитанкову міну ТМ-62 і підірвався.

У результаті вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення,

– додали у штабі.

Наразі на місці підриву захисників працює слідча робоча група, яка з'ясовує усі обставини та причини трагедії.

Зауважимо, вчора, 4 січня, двоє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. Їм надали необхідну медичну допомогу і госпіталізували.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу