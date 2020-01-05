Грузовик украинских военных подорвался на Донбассе: погиб боец

Украина понесла тяжелую потерю на Донбассе. 5 января в районе Хутора Свободного грузовик бойцов ВСУ наехал вероятно на мину и подорвался. К сожалению, один защитник погиб, еще один – получил ранения.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что военные одного из подразделений осуществляли мероприятия логистического обеспечения.

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Именно в это время их грузовой автомобиль ГАЗ-66 вероятно наехал на противотанковую мину ТМ-62 и подорвался.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения,

– добавили в штабе.

Сейчас на месте подрыва защитников работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины трагедии.

Отметим, вчера, 4 января, двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. Им оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала