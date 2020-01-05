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      Грузовик украинских военных подорвался на Донбассе: погиб боец

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      Украина понесла тяжелую потерю на Донбассе. 5 января в районе Хутора Свободного грузовик бойцов ВСУ наехал вероятно на мину и подорвался. К сожалению, один защитник погиб, еще один – получил ранения.

      В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что военные одного из подразделений осуществляли мероприятия логистического обеспечения.

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      Именно в это время их грузовой автомобиль ГАЗ-66 вероятно наехал на противотанковую мину ТМ-62 и подорвался.

      В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения,
      – добавили в штабе.

      Сейчас на месте подрыва защитников работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины трагедии.

      Отметим, вчера, 4 января, двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. Им оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
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