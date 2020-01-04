Какое оружие Украина получит от США в 2020 году

Обсуждение о необходимом Украине вооружении пока продолжается. Однако Соединенные Штаты продолжат поставлять системы, о которых говорили ранее.

Конгресс США подписался под конкретными системами вооружения. Об этом рассказал бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор в эксклюзивном интервью ТСН.

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Он отметил, что это – важный компонент того, "чтобы Украина могла защищаться от русских".

Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать,

– пояснил Тейлор.

Бывший временный поверенный в делах США также отметил, что украинская власть, в частности министр обороны и его команда, тесно сотрудничают с посольством США в Киеве.

"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Такого рода обсуждения продолжаются", – добавил он.

Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".



Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала