Чем усилятся Вооруженные силы Украины в 2020 году

В 2020 году Вооруженные Силы Украины укомплектуют учебными тренажерами на 60% – по сравнению с нынешними 40%. Это даст возможность отрабатывать сценарии боевых действий.

Тренажеры закупят для подготовки операторов, экипажей и взвода в целом. Об этом сказал заместитель начальника управления боевой подготовки ГУ подготовки ВСУ Владислав Пономарев, пишет АрмияInform.

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Пономарев объяснил, что сейчас укомплектованность тренажерный базы в учебных центрах ВСУ составляет около 40% от потребности. Финансирование на 2020 год позволит повысить этот показатель до 60%.

В частности, учебный центр Воздушных Сил получит мультимедийные комплексы ЗРК С-300 и "Бук-М1", учебный центр Военно-Морских Сил – тренажеры танка Т-80, а учебный центр ДШВ – статические тренажеры БМП,

– сказал он.

Кроме того, по его словам, продлится также обустройство компьютерных многофункциональных классов.

В целом использование тренажеров и средств имитационного моделирования дает возможность отрабатывать реалистичные сценарии боевых действий, что иногда невозможно в полевых условиях. Для проведения учений подразделений современные имитационные средства применяют в комплексе с мощными компьютерными системами.

Кроме того, Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

Государственные предприятия Укроборонпрома на 98% выполнили свои обязательства по изготовлению и ремонту военной техники для ВСУ. Украинский военным в течение года передали 4 тысячи 876 единиц техники:

3 тысячи 889 единиц новой и модернизированной техники,

987 единиц отремонтированной техники,

ВСУ получили: