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      Чем усилятся Вооруженные силы Украины в 2020 году

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      ВСУ в этом году получат тренажеры ЗРК "Бук", С-300 и танков Т-80 / 24 канал

      В 2020 году Вооруженные Силы Украины укомплектуют учебными тренажерами на 60% – по сравнению с нынешними 40%. Это даст возможность отрабатывать сценарии боевых действий.

      Тренажеры закупят для подготовки операторов, экипажей и взвода в целом. Об этом сказал заместитель начальника управления боевой подготовки ГУ подготовки ВСУ Владислав Пономарев, пишет АрмияInform.

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      Пономарев объяснил, что сейчас укомплектованность тренажерный базы в учебных центрах ВСУ составляет около 40% от потребности. Финансирование на 2020 год позволит повысить этот показатель до 60%.

      В частности, учебный центр Воздушных Сил получит мультимедийные комплексы ЗРК С-300 и "Бук-М1", учебный центр Военно-Морских Сил – тренажеры танка Т-80, а учебный центр ДШВ – статические тренажеры БМП,
      – сказал он.

      Кроме того, по его словам, продлится также обустройство компьютерных многофункциональных классов.

      В целом использование тренажеров и средств имитационного моделирования дает возможность отрабатывать реалистичные сценарии боевых действий, что иногда невозможно в полевых условиях. Для проведения учений подразделений современные имитационные средства применяют в комплексе с мощными компьютерными системами.

      Кроме того, Трамп в ночь на 21 декабря подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Документ предусматривает военную помощь для Украины – 300 миллионов долларов. Финансовую помощь США выделят на "содействие Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны".

      Государственные предприятия Укроборонпрома на 98% выполнили свои обязательства по изготовлению и ремонту военной техники для ВСУ. Украинский военным в течение года передали 4 тысячи 876 единиц техники:

      • 3 тысячи 889 единиц новой и модернизированной техники,
      • 987 единиц отремонтированной техники,

      ВСУ получили:

      • 2 тысячи 327 двигателей, узлов и агрегатов (по состоянию на 20 декабря 2019 года).
      • 474 единицы систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.
      • 202 единицы ракетно-артиллерийского вооружения.
      • 25 единиц бронетехники, автомобильной и инженерной техники.
      • 9 единиц авиационной техники и оборудованию.
      • 3 тысячи 179 единиц высокоточного вооружения и боеприпасов.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Оружие Вооруженные силы Украины
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